Предпринимателям облегчили подачу деклараций для получения разрешений и лицензий — Finance.ua

Предпринимателям облегчили подачу деклараций для получения разрешений и лицензий

Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Правительство совершенствует механизм подачи предпринимателями деклараций для получения разрешений и лицензий.

Об этом сообщили на сайте правительственного портала.

Так, правительство приняло постановление, согласно которому усовершенствован механизм подачи предпринимателями деклараций для получения разрешений и лицензий. Эта услуга будет доступна через портал и приложение Дія.

Воспользоваться этими возможностями предприниматели смогут в ближайшее время. Теперь декларации будет принимать Министерство экономики, которое будет передавать их соответствующим учреждениям.

Также правительство уточнило перечень сведений, которые предприниматель должен указать в декларации о ведении хозяйственной деятельности.

Справка Finance.ua:

в марте Правительство максимально упростило условия для старта или продолжения работы бизнеса, закрепив на законодательном уровне право на ведение хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти.

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