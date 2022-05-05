Предпринимателям облегчили подачу деклараций для получения разрешений и лицензий — Finance.ua
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Предпринимателям облегчили подачу деклараций для получения разрешений и лицензий

Сегодня 14:00Казна и Политика
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Правительство совершенствует механизм подачи предпринимателями деклараций для получения разрешений и лицензий.
Об этом сообщили на сайте правительственного портала.
Так, правительство приняло постановление, согласно которому усовершенствован механизм подачи предпринимателями деклараций для получения разрешений и лицензий. Эта услуга будет доступна через портал и приложение Дія.
Воспользоваться этими возможностями предприниматели смогут в ближайшее время. Теперь декларации будет принимать Министерство экономики, которое будет передавать их соответствующим учреждениям.
Также правительство уточнило перечень сведений, которые предприниматель должен указать в декларации о ведении хозяйственной деятельности.

Справка Finance.ua:

  • в марте Правительство максимально упростило условия для старта или продолжения работы бизнеса, закрепив на законодательном уровне право на ведение хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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