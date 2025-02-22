В Налоговой рассказали, какие обязательные реквизиты необходимо указывать в накладной — Finance.ua
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В Налоговой рассказали, какие обязательные реквизиты необходимо указывать в накладной

Личные финансы
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В Налоговой рассказали, какие обязательные реквизиты необходимо указывать в накладной
В Налоговой рассказали, какие обязательные реквизиты необходимо указывать в накладной, Фото: freepik
Налогоплательщик должен составить налоговую накладную в электронном виде с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи на дату возникновения налоговых обязательств и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных в соответствующий срок.
Об этом напоминают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
В налоговой накладной указываются в отдельных строках следующие обязательные реквизиты:
  • а) порядковый номер налоговой накладной;
  • б) дата составления налоговой накладной;
  • в) полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, — продавца товаров/услуг;
  • г) налоговый номер плательщика налога (продавца и покупателя). В случае поставки/приобретения филиалом (структурным подразделением) товаров/услуг, фактически от имени головного предприятия — плательщика налога стороной договора, в налоговой накладной, кроме налогового номера плательщика налога дополнительно указывается числовой номер такого филиала (структурного подразделения);
  • д) полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, — покупателя (получателя) товаров/услуг;
  • е) описание (номенклатура) товаров/услуг и их количество, объем. В налоговой накладной, которая составляется по операциям по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины, указываются единицы измерения товаров, которые применяются при оформлении таможенной декларации на такие товары;
  • е) цена поставки без учета налога;
  • ж) ставка налога и соответствующая сумма налога в цифровом значении;
  • з) общая сумма средств, подлежащих уплате с учетом налога;
  • i) код товара согласно УКТ ВЭД, для услуг — код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг; налогоплательщики, кроме случаев поставки подакцизных товаров и товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины, имеют право указывать код товара согласно УКТ ВЭД или код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг не полностью, но не менее четырех первых цифр соответствующего кода;
  • й) индивидуальный налоговый номер;
  • к) дата и номер таможенной декларации указываются при составлении плательщиком налоговой накладной по операциям по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины;
  • л) дата и номер договора (контракта) указываются в случае составления плательщиком налоговой накладной по операциям по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины. В налоговой накладной, которая составляется по операциям по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины на основании форвардного контракта, указывается соответствующая отметка о форвардном контракте.
Напомним, если предприниматель на едином налоге закрывает свою деятельность, последним отчетным периодом для него будет тот, в котором налоговая получила уведомление от госрегистратора о закрытии.
По материалам:
Finance.ua
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