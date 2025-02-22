В Налоговой рассказали, какие обязательные реквизиты необходимо указывать в накладной — Finance.ua

В Налоговой рассказали, какие обязательные реквизиты необходимо указывать в накладной Сегодня 18:12 — Личные финансы

В Налоговой рассказали, какие обязательные реквизиты необходимо указывать в накладной, Фото: freepik

Налогоплательщик должен составить налоговую накладную в электронном виде с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи на дату возникновения налоговых обязательств и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных в соответствующий срок.

Об этом напоминают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

В налоговой накладной указываются в отдельных строках следующие обязательные реквизиты:

а) порядковый номер налоговой накладной;

б) дата составления налоговой накладной;

в) полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, — продавца товаров/услуг;

г) налоговый номер плательщика налога (продавца и покупателя). В случае поставки/приобретения филиалом (структурным подразделением) товаров/услуг, фактически от имени головного предприятия — плательщика налога стороной договора, в налоговой накладной, кроме налогового номера плательщика налога дополнительно указывается числовой номер такого филиала (структурного подразделения);

д) полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, — покупателя (получателя) товаров/услуг;

е) описание (номенклатура) товаров/услуг и их количество, объем. В налоговой накладной, которая составляется по операциям по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины, указываются единицы измерения товаров, которые применяются при оформлении таможенной декларации на такие товары;

е) цена поставки без учета налога;

ж) ставка налога и соответствующая сумма налога в цифровом значении;

з) общая сумма средств, подлежащих уплате с учетом налога;

i) код товара согласно УКТ ВЭД, для услуг — код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг; налогоплательщики, кроме случаев поставки подакцизных товаров и товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины, имеют право указывать код товара согласно УКТ ВЭД или код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг не полностью, но не менее четырех первых цифр соответствующего кода;

й) индивидуальный налоговый номер;

к) дата и номер таможенной декларации указываются при составлении плательщиком налоговой накладной по операциям по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины;

л) дата и номер договора (контракта) указываются в случае составления плательщиком налоговой накладной по операциям по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины. В налоговой накладной, которая составляется по операциям по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины на основании форвардного контракта, указывается соответствующая отметка о форвардном контракте.

Напомним, если предприниматель на едином налоге закрывает свою деятельность , последним отчетным периодом для него будет тот, в котором налоговая получила уведомление от госрегистратора о закрытии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.