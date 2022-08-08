В Нафтогазе ответили на самые популярные запросы клиентов — Finance.ua

В Нафтогазе ответили на самые популярные запросы клиентов Сегодня 09:00 — Личные финансы

В Нафтогазе ответили на самые популярные запросы клиентов

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» поделилась полезными ссылками и ответила на самые распространенные вопросы потребителей газа.

Как узнать номер лицевого счета

Для этого необходимо перейти на сайт или в чатбот GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.

Далее ввести код (16 символов). EIC — это персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов (латинских букв и цифр). Например, 56XM19A205987456. Его можно найти в личном кабинете, узнать в контакт-центре вашего облгаза или в счете за распределение или поставку газа.

Как зарегистрироваться в личном кабинете

Для регистрации в личном кабинете зайдите на сайт my.gas.ua и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

Есть несколько способов безопасной регистрации:

по номеру телефона;

по электронной почте;

с помощью Facebook-аккаунта;

с помощью Google-аккаунта. Обратите внимание, что для регистрации понадобится лицевой счет, который вам присвоен ГК «Нафтогаз Украины».

Почему две платежки за газ

Оплата газа и его доставки разделена с января 2020 года в рамках реформы газового рынка. Именно тогда принят закон, предусматривающий, что продавать газ и доставлять его потребителю должны разные компании.

Ежемесячно все потребители получают две платежки за газ:

за доставку/распределение газа (от оператора ГРМ);

за потребленный газ (от поставщика — ГК «Нафтогаз Украины»).

Как вернуть переплату от предыдущего поставщика

Действующего механизма перевода средств между компаниями, к сожалению, не существует.

ГК «Нафтогаз Украины» советует каждому клиенту обратиться в предыдущую газоснабжающую компанию и написать заявление на возврат переплаты.

К заявлению на возврат средств плательщику необходимо добавить копию паспорта, идентификационного номера и полных банковских реквизитов собственного карточного счета (с указанием IBAN, МФО, ЕГРПОУ банка).

Вышеуказанные документы должны быть отправлены по адресу для переписки предыдущего поставщика.

Предварительная газоснабжающая компания в течение 14 (максимально 30) календарных дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату. Однако в условиях военного положения сроки возврата могут быть иными.

Какие услуги можно получить оффлайн

ГК «Нафтогаз Украины» совместно с Ощадбанк ом, ПУМБом и EasyPay UA продолжает предоставлять услуги для всех клиентов компании на подконтрольной правительству территории Украины.

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