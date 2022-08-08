В Нафтогазе ответили на самые популярные запросы клиентов — Finance.ua

В Нафтогазе ответили на самые популярные запросы клиентов
Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» поделилась полезными ссылками и ответила на самые распространенные вопросы потребителей газа.
Как узнать номер лицевого счета
Для этого необходимо перейти на сайт или в чатбот GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.
Далее ввести код (16 символов). EIC — это персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов (латинских букв и цифр). Например, 56XM19A205987456. Его можно найти в личном кабинете, узнать в контакт-центре вашего облгаза или в счете за распределение или поставку газа.
Как зарегистрироваться в личном кабинете
Для регистрации в личном кабинете зайдите на сайт my.gas.ua и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
Есть несколько способов безопасной регистрации:
- по номеру телефона;
- по электронной почте;
- с помощью Facebook-аккаунта;
- с помощью Google-аккаунта. Обратите внимание, что для регистрации понадобится лицевой счет, который вам присвоен ГК «Нафтогаз Украины».
Почему две платежки за газ
Оплата газа и его доставки разделена с января 2020 года в рамках реформы газового рынка. Именно тогда принят закон, предусматривающий, что продавать газ и доставлять его потребителю должны разные компании.
Ежемесячно все потребители получают две платежки за газ:
- за доставку/распределение газа (от оператора ГРМ);
- за потребленный газ (от поставщика — ГК «Нафтогаз Украины»).
Как вернуть переплату от предыдущего поставщика
Действующего механизма перевода средств между компаниями, к сожалению, не существует.
ГК «Нафтогаз Украины» советует каждому клиенту обратиться в предыдущую газоснабжающую компанию и написать заявление на возврат переплаты.
К заявлению на возврат средств плательщику необходимо добавить копию паспорта, идентификационного номера и полных банковских реквизитов собственного карточного счета (с указанием IBAN, МФО, ЕГРПОУ банка).
Вышеуказанные документы должны быть отправлены по адресу для переписки предыдущего поставщика.
Предварительная газоснабжающая компания в течение 14 (максимально 30) календарных дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату. Однако в условиях военного положения сроки возврата могут быть иными.
Какие услуги можно получить оффлайн
ГК «Нафтогаз Украины» совместно с Ощадбанком, ПУМБом и EasyPay UA продолжает предоставлять услуги для всех клиентов компании на подконтрольной правительству территории Украины.
Весь перечень услуг по ссылке.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Поделиться новостью