Путаница в платежках за газ: в «Нафтогазе» объяснили, кому и за что нужно платить — Finance.ua

Путаница в платежках за газ: в «Нафтогазе» объяснили, кому и за что нужно платить Сегодня 08:24 — Личные финансы

Путаница в платежках за газ: в «Нафтогазе» объяснили, кому и за что нужно платить

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», которая сейчас обслуживает почти всех бытовых потребителей, дала разъяснение, кому и за что оплачивать поступающие потребителю платежки.

Об этом говорится на сайте компании.

Как пояснили в компании, существуют два типа компаний, напрямую работающих с населением, — газоснабжающие и операторы газораспределительных сетей (ГРМ). Первые поставляют газ населению, вторые контролируют и обслуживают «трубу», по которой этот газ доставляется потребителю, а также объемы потребления.

За что отвечает газоснабжающая компания

Газоснабжающая компания напрямую продает газ населению. За время действия военного положения количество поставщиков газа сократилось с 50 до 12 компаний. По состоянию на август 2022 года для 12,3 млн украинских домохозяйств основным поставщиком газа является ГК «Нафтогаз Украины».

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Сменить поставщика газа могут жильцы как частных, так и многоквартирных домов. Это можно сделать даже онлайн — главное уведомить компанию, что вы хотите работать с ней, и подтвердить свою личность. Новый поставщик должен быть уверен, что вы имеете право на дом, в который он будет поставлять газ.

Основная задача газоснабжающей компании — обеспечить клиента газом и создать удобный клиентский сервис, а сам ресурс она будет поставлять по «трубе», принадлежащей оператору ГРМ (облгаз).

Газоснабжающая компания отвечает за:

цену на газ;

вопросы долга или переплаты;

платежки для оплаты за потребленный ресурс;

консультации по способам оплаты и работы онлайн-сервисов компании.

Какие функции выполняет оператор газораспределительных сетей (ГРМ) или облгаз

Оператор ГРМ обеспечивает распределение (доставку) газа. Таких компаний более 40 на всю Украину (в зависимости от региона), и это естественная монополия.

То есть клиент не может сменить своего оператора ГРМ, не изменив место жительства. В Украине только одна газопроводная система, альтернативы не существует. Обычно в области работает один облгаз, но бывает, что разными участками газовых сетей управляют от двух до четырех компаний. Оператор ГРМ имеет относительно стабильное количество потребителей и поставляет газ по фиксированному тарифу.

Тариф за услуги газораспределительного предприятия устанавливается Нацкомиссией по регулированию энергетики (НКРЭКУ) для каждого отдельно.

Основная задача оператора ГРМ — техническое обслуживание труб, устранение аварий, обеспечение необходимого давления в сетях и получение платы за доставку (распределение) газа.

Компетенции оператора ГРМ:

передача показаний счетчика;

начисление корректного объема потребленного газа;

получение оплаты за распределение (доставку) газа;

установка/замена/ремонт/поверка счетчика или установка любого газового оборудования;

вызов контроллера;

обследование, ремонт и замена сети газопроводов;

контроль качества газа.

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