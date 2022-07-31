Не получили платежки за газ: как самостоятельно их создать и оплатить — Finance.ua

Не получили платежки за газ: как самостоятельно их создать и оплатить Сегодня 07:50 — Личные финансы

Не получили платежки за газ: как самостоятельно их создать и оплатить

С 1 июня из-за сложностей с обслуживанием и сменой поставщика газа в украинские дома многие так и не получили своей платежки за газ. Все понимают, что оплачивать придется, но как и по каким счетам — известно не всем.

В своем Facebook Нафтогаз объяснил , как оплачивать счета и как их самостоятельно создавать, если платежка так и не дошла до своего владельца. Самостоятельно свою сумму рассчитать можно, сформировав счет на оплату с помощью личного кабинета, в разделе История расчетов или в чат-боте.

Нафтогаз подчеркнул, что цены на газ остаются фиксированными — 7,96 гривен за куб (с учетом НДС).

Также компания напомнила, что каждый новый клиент должен получить номер лицевого счета.

Для этого необходимо:

перейти в чат-бот GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

ввести ЕІС-код (персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов — латинских букв и цифр).

Найти его можно в:

личном кабинете;

контакт-центр облгаза;

счете за распределение или поставку газа;

обратившись в контакт-центр ГК Нафтогаз Украины.

Что нужно для легкого создания платежки? После получения лицевого счета можно зарегистрироваться в личном офисе my.gas.ua. Оттуда можно легко получать информацию о своих счетах, оплачивать их. Также с помощью личного кабинета можно скачивать справку о льготах и субсидиях.

Справка Finance.ua:

Украине требуется 8 млрд долларов на закупку дополнительных объемов газа для постоянного прохождения отопительного сезона;

украинцы не останутся без субсидий в отопительном сезоне 2022-2023 годов, несмотря на войну с россией;

Вікна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.