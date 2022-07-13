В «Нафтогазе» разъяснили, где новым клиентам получить счет для оплаты и справку об отсутствии задолженности — Finance.ua

В «Нафтогазе» разъяснили, где новым клиентам получить счет для оплаты и справку об отсутствии задолженности
В «Нафтогазе Украины», который с мая текущего года стал поставлять газ украинцам, поставщики которых не могут выполнять свои обязательства перед клиентами, сообщили, как потребителям получить счет для оплаты и справку об отсутствии задолженности.
«Несмотря на принятое решение ОГТСУ задним числом, все потребители обеспечены качественным ресурсом и сервисом. По состоянию на июль 2022 года у надежных партнеров „Нафтогаза“ вы можете получить услуги», — говорится в сообщении.
В отделениях Ощадбанка:
- справка об отсутствии задолженности;
- счет для оплаты.
В сети отделений ПУМБ:
- акт сверки;
- справка об отсутствии задолженности;
- договор о реструктуризации долга;
- смена владельца.
- распечатать счет за потребленный газ;
- распечатать в терминалах акт сверки;
- получить справку об отсутствии задолженности.
Напомним, впервые в истории рынка одновременно сформировано 12 миллионов 340 тысяч счетов за газ. С 1 мая 2022 года более 10 млн украинских домохозяйств получают газ от Нафтогаза. Именно поэтому счета за потребленный газ в предыдущем периоде (май и июнь) должны быть оплачены в ГК «Нафтогаз Украины».
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