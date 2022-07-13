В «Нафтогазе» разъяснили, где новым клиентам получить счет для оплаты и справку об отсутствии задолженности — Finance.ua

В «Нафтогазе» разъяснили, где новым клиентам получить счет для оплаты и справку об отсутствии задолженности Сегодня 17:00 — Личные финансы

В «Нафтогазе» разъяснили, где новым клиентам получить счет для оплаты и справку об отсутствии задолженности

В «Нафтогазе Украины», который с мая текущего года стал поставлять газ украинцам, поставщики которых не могут выполнять свои обязательства перед клиентами, сообщили , как потребителям получить счет для оплаты и справку об отсутствии задолженности.

«Несмотря на принятое решение ОГТСУ задним числом, все потребители обеспечены качественным ресурсом и сервисом. По состоянию на июль 2022 года у надежных партнеров „Нафтогаза“ вы можете получить услуги», — говорится в сообщении.

В отделениях Ощадбанка:

справка об отсутствии задолженности;

счет для оплаты.

В сети отделений ПУМБ:

акт сверки;

справка об отсутствии задолженности;

договор о реструктуризации долга;

смена владельца.

В 18 тысячах терминалов самообслуживания EasyPay:

распечатать счет за потребленный газ;

распечатать в терминалах акт сверки;

получить справку об отсутствии задолженности.

Напомним, впервые в истории рынка одновременно сформировано 12 миллионов 340 тысяч счетов за газ . С 1 мая 2022 года более 10 млн украинских домохозяйств получают газ от Нафтогаза. Именно поэтому счета за потребленный газ в предыдущем периоде (май и июнь) должны быть оплачены в ГК «Нафтогаз Украины».

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