В «Нафтогазе» разъяснили, где новым клиентам получить счет для оплаты и справку об отсутствии задолженности — Finance.ua
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В «Нафтогазе» разъяснили, где новым клиентам получить счет для оплаты и справку об отсутствии задолженности

Личные финансы
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В «Нафтогазе» разъяснили, где новым клиентам получить счет для оплаты и справку об отсутствии задолженности
В «Нафтогазе» разъяснили, где новым клиентам получить счет для оплаты и справку об отсутствии задолженности
В «Нафтогазе Украины», который с мая текущего года стал поставлять газ украинцам, поставщики которых не могут выполнять свои обязательства перед клиентами, сообщили, как потребителям получить счет для оплаты и справку об отсутствии задолженности.
«Несмотря на принятое решение ОГТСУ задним числом, все потребители обеспечены качественным ресурсом и сервисом. По состоянию на июль 2022 года у надежных партнеров „Нафтогаза“ вы можете получить услуги», — говорится в сообщении.
В отделениях Ощадбанка:
  • справка об отсутствии задолженности;
  • счет для оплаты.
В сети отделений ПУМБ:
  • акт сверки;
  • справка об отсутствии задолженности;
  • договор о реструктуризации долга;
  • смена владельца.
В 18 тысячах терминалов самообслуживания EasyPay:
  • распечатать счет за потребленный газ;
  • распечатать в терминалах акт сверки;
  • получить справку об отсутствии задолженности.
Напомним, впервые в истории рынка одновременно сформировано 12 миллионов 340 тысяч счетов за газ. С 1 мая 2022 года более 10 млн украинских домохозяйств получают газ от Нафтогаза. Именно поэтому счета за потребленный газ в предыдущем периоде (май и июнь) должны быть оплачены в ГК «Нафтогаз Украины».
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По материалам:
Finance.ua
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