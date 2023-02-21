В Нацбанке рассказали, сколько банковских отделений готовы работать во время блэкаута — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, сколько банковских отделений готовы работать во время блэкаута Сегодня 16:28 — Фондовый рынок

В Нацбанке рассказали, сколько банковских отделений готовы работать во время блэкаута

Нацбанк подвел итоги работы банковской системы в условиях войны. Несмотря на боевые действия и ракетные обстрелы, объем гривневых средств населения в банках за прошлый год увеличился на 18,8%, а средств бизнеса — на 11,9%.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

«Несмотря на боевые действия и ракетные обстрелы, объем гривневых средств населения в банках за прошлый год увеличился на 18,8%, а средств бизнеса — на 11,9%. Банки обеспечили высокую операционную эффективность и прибыльность. Несмотря на значительные отчисления в резервы, банковский сектор получил 24,7 млрд грн прибыли по результатам 2022 года», — говорят в Нацбанке.

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Отмечается, что банки сохраняют значительный запас капитала и могут использовать его для нивелирования рисков. Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала банков практически вдвое превосходит минимальное значение (19,7% против 10%).

В НБУ напоминают, что банки объединились в проект Power Banking, чтобы обеспечить непрерывность работы банковской системы и доступ клиентов к финансовым услугам в любых условиях.

В случае продолжительного блэкаута более 2300 отделений — с генераторами и резервными каналами связи — готовы принимать клиентов в 380 населенных пунктах по всей Украине. Это 50% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся/возможны боевые действия).

Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

ранее банкиры уверяли, что банки не готовы поднимать тарифы, несмотря на значительные расходы на автономное электричество и интернет;

в рамках Power Banking будет действовать и так называемый национальный роуминг, введенный в отделениях объединенной сети банков. Его цель — предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных денег. В среднем сумма составляет от 10 до 20 тысяч на операцию в сутки.

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