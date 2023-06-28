В Нацбанке рассказали о планах касательно печатания денег в этом году — Finance.ua

В Нацбанке рассказали о планах касательно печатания денег в этом году Сегодня 17:07 — Валюта

В Нацбанке рассказали о планах касательно печатания денег в этом году

Нацбанк не планирует печатать деньги в этом году, хотя отказаться от этого механизма будет сложно, особенно в текущем году в условиях рекордного бюджетного дефицита.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью для zn.ua.

«Мы следуем стратегическому плану избежать монетизации бюджетного дефицита в этом году. Это непростая задача в условиях, когда сводный бюджет будет иметь рекордный дефицит более чем в 26% ВВП. Больше, чем в прошлом году, когда было 25,5% ВВП», — сказал он.

Однако властям удается наполнять госбюджет, в том числе за счет внутреннего долгового рынка.

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«Нам удалось то, что казалось невозможным еще в прошлом году, — возобновить финансирование бюджетного дефицита за счет внутреннего долгового рынка. Украина на сегодня привлекла более 190 миллиардов гривен на внутреннем рынке от размещения ОВГЗ. За весь прошлый год — 164 миллиарда гривен. Украина также уже привлекла около 20 миллиардов долларов внешней поддержки. Несмотря на сложности, которые объективно существуют и будут существовать во втором полугодии, правительству удается обеспечить достаточный уровень наполнения бюджета за счет как налоговых, так и неналоговых источников», — отметил он.

Он также подчеркнул существование пока нереализованного дополнительного потенциала внутреннего долгового рынка.

«Отмечаем некоторый интерес, в том числе и среди нерезидентов, к среднесрочным облигациям до трех лет. Привлекательность с точки зрения не только доходности и покрытия резервов, но и инвестиционной линейки. Это было бы невозможно, если бы нам не удалось обеспечить курсовую стабильность и повысить привлекательность гривневых активов.

Надеемся, что наши совместные усилия, которые были реализованы в течение первого полугодия, будут столь же успешны и в течение второго полугодия. Видим нереализованный дополнительный потенциал внутреннего долгового рынка", — добавил он.

Справка Finance.ua:

в связи с полномасштабной войной в Украине Нацбанку пришлось напечатать 400 млрд грн за 2022 год. Печатание денег НБУ было необходимым и верным шагом на тот момент;

до великой войны у нас была такая норма, которая запрещала Нацбанку выкупать напрямую ОВГЗ, давая деньги бюджету для финансирования госрасходов;

глава Нацбанка неоднократно заявлял, что больше печатать гривны не будут. В то же время у Украины и международных доноров есть четкий план того, как обеспечить финансовую стабильность в Украине в этом году, избежать печатания денег для финансирования бюджета.

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