В Нацбанке рассказали о новых требованиях к банкам — Finance.ua

В Нацбанке рассказали о новых требованиях к банкам Сегодня 13:02 — Фондовый рынок

В Нацбанке рассказали о новых требованиях к банкам

Банковский сектор Украины устойчив благодаря накопленным запасам капитала. Для дальнейшего укрепления в условиях неопределенности Национальный банк возобновляет довоенные требования к банкам и вводит новые.

Об этом рассказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова во время выступления на ежегодной конференции Profit|Risk|2023, организованной Extra Consulting.

Рожкова заявила, что большинство послаблений, введенных для минимизации шоков полномасштабной войны, уже отменены. В частности, возобновлены требования к оценке банками кредитного риска, переоценке и проверке залогов.

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«Кроме того, парламент возобновил действие ст.75−76 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“ об ответственности банков за нарушение нормативов. В то же время Национальный банк не будет применять эти нормы к банку, который согласовал и выполняет программу капитализации/реструктуризации», — добавила заместитель главы НБУ.

Она также напомнила о новых требованиях к банкам.

В первую очередь банки в своих планах на 2024 год должны учитывать:

100% операционного риска при расчете достаточности капитала;

результаты тестового расчета минимального рыночного риска;

вычет из капитала 100% непрофильных активов;

введение новой структуры и нормативов капитала;

оценку достаточности внутреннего капитала ИСААР;

обновление планов восстановления.

В дальнейшем, учитывая состояние банковской системы и окончательные результаты оценки устойчивости, будут определены сроки и планы активации буферов капитала.

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Рожкова отметила, что предварительные результаты оценки устойчивости подтвердили ожидания Национального банка о должной оценке банками качества кредитов. Следовательно, размер имеющегося запаса капитала большинства банков достаточен для комфортного выполнения новых и восстановленных требований. В то же время результаты оценки устойчивости и планы введения регуляторных требований целесообразно учесть в стратегиях.

«Несмотря на огромную поддержку со стороны партнеров и устойчивую веру в нашу победу, мы продолжаем жить в условиях неопределенности. С другой стороны, в течение почти двух лет полномасштабной войны мы увидели, насколько устойчив и адаптивен наш финансовый сектор, — отметила Рожкова. — Имея Стратегию развития финансового сектора как указателя и понимая текущие вызовы и пути их преодоления, украинские банки способны строить планы и выполнять свою главную функцию — поддержание экономики страны как сейчас, в период сопротивления, так и после нашей Победы, в период восстановления».

Справка Finance.ua:

Национальный банк восстанавливает ранее приостановленные регуляторные требования к банкам и вводит новые. Так, банкам нужно учесть в своей деятельности возобновление следующих требований:

учет с 29 декабря 2023 года в нормативах достаточности капитала 100% операционного риска (в настоящее время учитывается только 50% расчетного размера). Также в 2024 планируется восстановить определение размера операционного риска на основании актуализированной годовой финансовой отчетности за 2021−2023 годы;

обновление и подача банками в Национальный банк планов возобновления деятельности — до 01 октября 2024 года.

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