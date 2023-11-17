НБУ назвал самые убыточные банки: рейтинг — Finance.ua
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НБУ назвал самые убыточные банки: рейтинг

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НБУ назвал самые убыточные банки: рейтинг
НБУ назвал самые убыточные банки: рейтинг
За три квартала 2023 года украинские банки получили прибыль 109,85 млрд грн. Это уже в 1,4 раза больше, чем заработки украинских финучреждений за весь относительно мирный 2021 год — 77,53 млрд грн.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные НБУ.
И только 10% банков, большинство из них — частные — с начала года получили убытки: их общая сумма составляет 155 млн грн.

Какие банки получили наибольший убыток

  • Правэкс Банк: -56 045;
  • Мотор-банк: -44 657
  • Первый Инвестиционный Банк: -30 307
  • Окси Банк: -18 631
  • Альпари Банк: -3 967
  • Украинский банк реконструкции и развития: -1 140
При этом топ-10 банков по прибыли не меняется с начала года: туда входят все государственные банки, 4 с иностранным капиталом и 1 — с частным. Сейчас именно этот топ финучреждений зарабатывает 87% суммарной прибыли всех банков в стране.

Справка Fiannce.ua:

  • на 4 банка стало меньше в стране с начала года: у трех из них НБУ отозвал лицензии — речь идет о Форварде, Айбоксе и Конкорде. Еще одно финучреждение обанкротилось — Укрбудинвестбанк. В Украине работают 63 банка;
  • для бюджета нужны деньги. Власти ищут варианты, как его наполнить. Отмена льгот по налогообложению ГСМ, похоже, должного эффекта не дала. И вот в недрах Верховной Рады родилась очередная инициатива — обложить прибыль украинских банков дополнительным налогом. В этой статье мы рассказывали, как возникла эта идея и в чем ее суть.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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