НБУ назвал самые убыточные банки: рейтинг — Finance.ua

НБУ назвал самые убыточные банки: рейтинг Сегодня 12:10

НБУ назвал самые убыточные банки: рейтинг

За три квартала 2023 года украинские банки получили прибыль 109,85 млрд грн. Это уже в 1,4 раза больше, чем заработки украинских финучреждений за весь относительно мирный 2021 год — 77,53 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные НБУ.

И только 10% банков, большинство из них — частные — с начала года получили убытки: их общая сумма составляет 155 млн грн.

Какие банки получили наибольший убыток

Правэкс Банк: -56 045;



Мотор-банк: -44 657



Первый Инвестиционный Банк: -30 307

Окси Банк: -18 631

Альпари Банк: -3 967

Украинский банк реконструкции и развития: -1 140

При этом топ-10 банков по прибыли не меняется с начала года: туда входят все государственные банки, 4 с иностранным капиталом и 1 — с частным. Сейчас именно этот топ финучреждений зарабатывает 87% суммарной прибыли всех банков в стране.

Справка Fiannce.ua:

на 4 банка стало меньше в стране с начала года: у трех из них НБУ отозвал лицензии — речь идет о Форварде, Айбоксе и Конкорде. Еще одно финучреждение обанкротилось — Укрбудинвестбанк. В Украине работают 63 банка;

для бюджета нужны деньги. Власти ищут варианты, как его наполнить. Отмена льгот по налогообложению ГСМ, похоже, должного эффекта не дала. И вот в недрах Верховной Рады родилась очередная инициатива — обложить прибыль украинских банков дополнительным налогом. В этой статье мы рассказывали, как возникла эта идея и в чем ее суть.



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