В Нацбанке назвали три отрасли, благодаря которым происходит рост экономики Украины — Finance.ua

В Нацбанке назвали три отрасли, благодаря которым происходит рост экономики Украины Сегодня 17:06 — Казна и Политика

В Нацбанке назвали три отрасли, благодаря которым происходит рост экономики Украины

Статистика показывает, что шок в экономике, связанный с началом полномасштабного вторжения в 2022 году, был преодолен и в ряде важных аспектов в 2023 и 2024 годах отмечается даже положительная динамика. В Украине есть три отрасли, благодаря чему происходит этот рост.

Об этом рассказал доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман в комментарии 24 Каналу.

По его словам, речь идет о работе морского коридора, реализации государственных программ и перерабатывающей отрасли. Сельское хозяйство пока не способствует росту экономики, но в следующем году все может измениться.

По словам доктора экономических наук, по последним данным Минэкономики, за последние 10 месяцев ВВП вырос на 4,2%.

Драйверами экономики стали именно три отрасли:

транспортная;

перерабатывающая;

строительная.

Транспортная отрасль развивается благодаря эффективной работе морского коридора, это огромный плюс для нашего государства. Еще до полномасштабного вторжения украинский экспорт и импорт где-то на 70% зависел от моря.

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«Поэтому в первые дни войны враг пытался блокировать нам море. Был зерновой коридор, который не на полную мощность работал, а затем благодаря нашим ВСУ удалось сделать морской коридор, обеспечивающий экономический рост нашего государства», — отметил Фурман.

Перерабатывающая отрасль развивается благодаря украинскому оборонно-промышленному комплексу. Он, по мнению доктора экономических наук, и после войны станет одним из драйверов экономического роста нашего государства.

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Строительная же отрасль развивается благодаря реализации различных государственных программ, таких как «єВідновлення», «єОселя» и повышенный спрос на строительные работы.

Что касается сельского хозяйства, то в этом году была довольно малая урожайность, поэтому в этой области произошел незначительный спад.

«Однако, по прогнозу на следующий год, урожаев будет больше. Это говорит о том, что там будет также рост», — добавил Фурман.

Телеканал 24 По материалам:

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