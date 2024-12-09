Что будет с экономикой и ценами в Украине: прогноз агентства Fitch — Finance.ua

Что будет с экономикой и ценами в Украине: прогноз агентства Fitch Сегодня 12:02

Что будет с экономикой и ценами в Украине: прогноз агентства Fitch

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление экономического роста в Украине. По прогнозу причиной этого станет дефицит рабочей силы и электроэнергии.

Об этом сообщает Fitch.

Агентство прогнозирует, что рост достигнет 4% в 2024 году. Этому будет способствовать нормализация торговой активности в Черном море, высокие государственные расходы и доходы домохозяйств, получающих выгоду от реального роста заработной платы.

«Хотя Украина продемонстрировала устойчивость и способность адаптироваться к войне, мы прогнозируем замедление роста до 2,9% в 2025 году из-за сохраняющегося дефицита рабочей силы и энергии», — говорится в сообщении.

Аналитики агентства считают, что «долгосрочное и надежное прекращение огня может значительно повысить перспективы роста страны в 2025—2026 годах».

По прогнозу Fitch, инфляция будет составлять в среднем 9,3% в 2025 году по сравнению с 6,2% в 2024 году.

«Быстрый рост заработной платы на фоне нехватки рабочей силы и несоответствия профессиональных навыков может поддержать ценовое давление внутреннего спроса», — говорится в прогнозе.

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В агентстве отмечают, что НБУ сохранил свою ключевую ставку на уровне 13% с июня из-за более сильного, чем ожидалось, скачка инфляции.

«Улучшенная гибкость обменного курса вследствие перехода в октябре 2023 года к режиму управляемого плавающего обменного курса и снижению неопределенности по краткосрочному официальному финансированию предоставили НБУ возможность смягчить валютные ограничения», — говорится в сообщении.

Внешнее финансирование и дефицит госбюджета

Также агентство Fitch Ratings прогнозирует потребности во внешнем финансировании Украины на уровне 38 млрд долларов в 2025 году по сравнению с 41 млрд долларов в 2024 году.

«Неопределенность относительно внешнего финансирования в краткосрочной перспективе снизилась, поскольку G7, вероятно, предоставит около 50 млрд долларов в виде кредитов, обеспеченных доходами от замороженных российских суверенных активов», — говорится в сообщении.

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Агентство прогнозирует, что дефицит государственного бюджета останется высоким на уровне 19,1% и 19,2% в 2024 и 2025 годах, несмотря на недавно одобренное повышение налогов из-за высоких потребностей в расходах, связанных с обороной, и ожидаемого сокращения иностранных грантов.

«Значительная фискальная консолидация будет ограничена продолжением войны, а также расходами, связанными с реконструкцией в случае продолжительного прекращения огня, что, вероятно, сохранит высокую зависимость от внешнего финансирования», — считают аналитики агентства.

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