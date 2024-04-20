В МВФ спрогнозировали, как ИИ повлияет на экономику Великобритании — Finance.ua

В МВФ спрогнозировали, как ИИ повлияет на экономику Великобритании
В Международном валютном фонде прогнозируют, что британская экономика станет одним из крупнейших победителей революции искусственного интеллекта. Это может потенциально изменить перспективы «анемического роста» и повысить уровень заработной платы.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным МВФ, благодаря ИИ повысится производительность на 0,9%-1,5% в год. Это может помочь вывести экономику Великобритании из продолжительного кризиса.
Читайте также
«В отчете говорится, что размер экономики Британии может возрасти на 16% благодаря ИИ, причем большая часть прироста придется на первое десятилетие. Однако это приведет к углублению неравенства в доходах, поскольку низкооплачиваемые работники получат 2% рост заработной платы благодаря ИИ по сравнению с 14% для высокооплачиваемого персонала», — пишет агентство.
Как отметили в МВФ, сфера услуг в значительной степени влияет на экономику Великобритании.
Именно поэтому она имеет все шансы извлечь выгоду из быстроразвивающихся технологий благодаря «мощной цифровой инфраструктуре, квалифицированной рабочей силе, инновационной экосистеме и нормативно-правовой базе».
Однако большое количество стран с формирующимися рынками и развивающимися экономиками отстают в готовности к ИИ.
Поэтому их потенциальные выгоды вдвое меньше, чем в Соединенном Королевстве.
«Эта диспропорция в значительной степени объясняется меньшей долей работников в профессиях с высокой степенью риска и высокой степенью взаимодополняемости», — резюмирует МВФ.
Напомним, Кабинет Министров одобрил концепцию государственной целевой научно-технической программы по использованию технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики на период до 2026 года.
Поделиться новостью