В МВФ прокомментировали возвращение «военных» выплат — Finance.ua

В МВФ прокомментировали возвращение «военных» выплат Сегодня 13:31 — Казна и Политика

В МВФ прокомментировали возвращение «военных» выплат

Принятый Радой в апреле законопроект о возвращении выплаты 30 тысяч гривен военным не определяет источников финансирования этих дополнительных расходов более чем в 4 млрд долл., поэтому может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок», — отметил он.

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Представитель МВФ добавил, что ссуды для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением.

Степанян признает, что потребности в финансировании бюджета во время войны и большие, и нестабильные. В то же время в рамках выполнения программы Украина стремится обеспечить фискальную устойчивость и предсказуемость бюджетной политики, измененной во время пандемии коронавируса и в результате войны.

«В этом контексте власти взяли на себя обязательство возобновить и усилить действие статьи 52 Бюджетного кодекса, которая определяет и регулирует нормативно-правовую базу и обстоятельства, при которых в бюджет могут вноситься изменения в части и доходов, и части расходов», — напомнил Степанян.

Возобновление этой статьи является одним из 19 структурных маяков программы расширенного финансирования с МВФ, который должен быть выполнен до конца мая.

Справка Finance.ua:

глава НБУ Андрей Пышный на прошлой неделе заявил, что решение о возвращении выплат 30 тысяч гривен военным не помогает Украине в переговорах о помощи с международными партнерами, в частности МВФ;

Международный валютный фонд изучает принятую парламентом поправку, возвращающую военным выплаты в 30 тыс. грн за счет ограничения выплат в государственных органах и на госпредприятиях.

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