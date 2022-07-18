В МВФ анонсировали существенное ухудшение экономического прогноза — Finance.ua

В МВФ анонсировали существенное ухудшение экономического прогноза
Международный валютный фонд «существенно» сократит свой прогноз глобального экономического роста в своем следующем обзоре.
Об этом заявила директор Департамента стратегии, политики и анализа МВФ Джейла Пазарбашиоглу, пишет Bloomberg.
Она акцентировала внимание на таких проблемах, как повышение цен на продовольствие и энергоносители, замедление потоков капитала на развивающиеся рынки, продолжающаяся пандемия и замедление роста экономики в Китае.
Представитель МВФ также напомнила, что после начала полномасштабной российско-украинской войны фонд уже ухудшил прогноз роста мирового ВВП с 4,4% до 3,6%.
«Это шок за шоком после шока, которые действительно бьют по мировой экономике», — подчеркнула она.
В июльском выпуске World Economic Outlook фонд еще раз «существенно ухудшит прогноз», — анонсировала Пазарбашиоглу.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью