В МВФ анонсировали существенное ухудшение экономического прогноза — Finance.ua
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В МВФ анонсировали существенное ухудшение экономического прогноза

Мир
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В МВФ анонсировали существенное ухудшение экономического прогноза
В МВФ анонсировали существенное ухудшение экономического прогноза
Международный валютный фонд «существенно» сократит свой прогноз глобального экономического роста в своем следующем обзоре.
Об этом заявила директор Департамента стратегии, политики и анализа МВФ Джейла Пазарбашиоглу, пишет Bloomberg.
Она акцентировала внимание на таких проблемах, как повышение цен на продовольствие и энергоносители, замедление потоков капитала на развивающиеся рынки, продолжающаяся пандемия и замедление роста экономики в Китае.
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Представитель МВФ также напомнила, что после начала полномасштабной российско-украинской войны фонд уже ухудшил прогноз роста мирового ВВП с 4,4% до 3,6%.
«Это шок за шоком после шока, которые действительно бьют по мировой экономике», — подчеркнула она.
В июльском выпуске World Economic Outlook фонд еще раз «существенно ухудшит прогноз», — анонсировала Пазарбашиоглу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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