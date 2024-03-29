В МВД назвали топ-нарушителей по превышению скорости на дорогах — Finance.ua

В МВД назвали топ-нарушителей по превышению скорости на дорогах Сегодня 20:01 — Криминал

В МВД назвали топ-нарушителей по превышению скорости на дорогах

В Министерстве внутренних дел назвали тек, кто наиболее часто нарушает скоростной режим на дорогах.

Об этом в интервью Українським Новинам рассказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

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«Такая информация есть. Такие граждане привлекаются к ответственности. Это постоянный и ежедневный анализ… такие нарушители нам известны. Это высокопоставленные должностные лица или коммерсанты? Это и те, и т. е. Но опять же, заметьте, что высокопоставленные должностные лица в основном за рулем сами не ездят», — рассказал Тимченко.

Чиновник заверил, что действующие штрафы за такие нарушения сегодня недостаточны, и когда есть рецидивы, то к виновнику должно быть применено дополнительное наказание.

«Повышенные штрафы, лишение водительских удостоверений. Или повторный экзамен», — считает замглавы МВД.

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Также он рассказал, часто ли нарушают скоростной режим народные депутаты.

«Вернемся к тому, что они сами очень редко ездят за рулем. Но это означает, что они позволяют нарушать правила своим водителям, когда водитель превышает разрешенную скорость, это терпит тот, кого он везет. Это надо понимать», — пояснил чиновник.

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Українські Новини По материалам:

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