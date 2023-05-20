В monobank рассказали, как отключить международные платежи в мобильном приложении — Finance.ua

В monobank рассказали, как отключить международные платежи в мобильном приложении Сегодня 09:13 — Финтех и Карты

В monobank рассказали, как отключить международные платежи в мобильном приложении

На сайте отзывов о работе банков клиент monobank пожаловался , что ему не хватает функционала, который позволит отключить международные платежи. По мнению клиента, это снижает уровень безопасности. Представитель monobank рассказал, как это можно сделать.

Об этом пишет Информатор.

«Добавьте пожалуйста возможность заблокировать любую операцию, которая будет проходить за пределами Украины. Очень не хватает функционала, который позволит отключить международные платежи, а также запретить вход только через PIN», — написал клиент банку.

Представитель банка объяснил, что в настройках безопасности (главная страница — свайп влево — под картой) можно включить «Отклонять платежи, если страна не совпадает». Если функция включена, то банк сравнивает, в какой стране проходит платеж по карте или Google/Apple pay с расположением смартфона. Для входа в приложение требуется не только PIN-код, но и SMS, которая отправляется на номер телефона клиента.

Справка Finance.ua:

monobank, как и другие банки, вернет временно снятые после начала войны аресты на средства на счетах отдельных клиентов в связи со вступлением в силу закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения»;

monobank изменил настройки по проведению транзакций в интернете. Речь идет, в частности, о платежах без подтверждения в приложении;



monobank поднял ставки по всем депозитным программам — на 1−2,5 процентных пункта.



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Інформатор Гроші По материалам:

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