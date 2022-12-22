В monobank появилась новая функция — помогает искать магазины с терминалами — Finance.ua
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В monobank появилась новая функция — помогает искать магазины с терминалами

Финтех и Карты
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В monobank появилась новая функция — помогает искать магазины с терминалами
В monobank появилась новая функция — помогает искать магазины с терминалами
В приложение monobank добавили карту работающих терминалов для безналичной оплаты в торговых точках, АЗС и кафе и т.д. С ее помощью можно проверить, где при отключении света есть возможность расплатиться картой.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
«В новой версии программы добавили карту работающих терминалов», — написал он.
По его словам, на карте показаны кассы магазинов, где осуществлялись оплаты картами monobank за последние 60 минут.

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«С помощью этой карты можно проверить, работает ли терминал в магазине, перед походом в него. Если в течение часа оплаты были, терминал будет отображен на карте», — объяснил Гороховский.
Чтобы воспользоваться картой, сначала необходимо обновить программу monobank. Если обновление на устройстве еще недоступно, придется подождать. В обновленной версии приложения карта в разделе «Еще».
В monobank появилась новая функция — помогает искать магазины с терминалами

Справка Finance.ua:

  • monobank готов к сценарию полного блэкаута, поскольку подготовку к масштабным отключениям электричества банк начал после первого обстрела энергосистемы, 10 октября, потратив на подготовительные мероприятия около миллиона долларов;
  • продажа monobank за $1 млрд консорциуму инвесторов могла бы вывести банк на IPO и увеличить его стоимость до $3 млрд. Однако некоторые акционеры monobank отказались от сделки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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