В Молдове заявили, что будут помогать Украине ловить уклонистов — Finance.ua
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В Молдове заявили, что будут помогать Украине ловить уклонистов

Казна и Политика
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Пограничники Молдовы планируют сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов, которые пытаются бежать из Украины через Приднестровский регион.
Об этом заявил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос, передает Ziarul de Garda.
«Очевидно, что все пытаются спасти свои жизни, и в основном люди, незаконно пересекающие государственные границы, — это мужчины от 18 до 60 лет», — заявил он.
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Министр добавил, что в значительной степени украинские уклонисты используют Приднестровский регион.
«Практически еженедельно мы проводим одну-две операции по борьбе и ликвидации различных схем, организованных на территории Молдовы или гражданами Республики Молдова, или гражданами Молдовы совместно с гражданами Украины», — сказал Эфрос.
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По его словам, у Кишинева также есть некоторые фильтры на маршрутах, следующих из приднестровского региона.
«Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими украинскими коллегами и лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о возобновлении совместного патрулирования в приднестровском регионе с украинской стороны. Это позволит предотвратить нелегальную миграцию», — отметил министр.
По материалам:
Корреспондент.net
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