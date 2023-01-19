В мире хотят создать аналоги «Дії» для других стран — Finance.ua

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В мире хотят создать аналоги «Дії» для других стран

Казна и Политика
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В мире хотят создать аналоги «Дії» для других стран
В мире хотят создать аналоги «Дії» для других стран
Соединенные Штаты намерены повторить успех украинской программы электронного управления «Дія» в других заинтересованных странах.
Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявила администратор USAID Саманта Пауэр, сообщает издание Axios.
«USAID предоставило финансирование Министерству цифровой трансформации Украины, чтобы помочь разработать „Дію“ и улучшить ее кибербезопасность, а также выделило еще 8,5 млн долларов для расширения сервисов программы во время войны», — заявила Пауэр.
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Она отметила, что Украина готова поделиться своим подходом и технологиями с другими странами, поэтому USAID планирует приступить к обсуждению с заинтересованными государствами потенциального использования «Дії» в качестве шаблона для собственных подобных программ.
По словам Пауэр, проект находится на начальной стадии. В настоящее время было выделено 650 тысяч долларов на проведение технико-экономических обоснований в заинтересованных странах.
Она отметила, что украинским подходом к электронному администрированию заинтересовалась Молдова.
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Руководитель USAID надеется на сотрудничество со многими странами, потому что это может улучшить жизнь обычных граждан.
«Приложение, которое позволяет гражданам подавать налоговые декларации или получать доступ к свидетельствам о рождении, не дожидаясь часами в очереди, может стать одним из ощутимых улучшений», — сказала она.
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Издание также сообщает, что в 18 января была запланирована встреча в Давосе Саманты Пауэр с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.
В 2020 году в Украине запустили приложение «Дія», чтобы разрешить гражданам получать доступ к документам, удостоверяющим личность, регистрировать бизнес и получать разные государственные услуги со своих смартфонов. С начала вторжения рф приложение расширили с помощью дополнительных инструментов, таких как отчет об убытках от российских ударов.
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По словам украинских чиновников, на прошлый месяц почти 18,5 миллионов человек пользовались последней версией мобильного приложения.
Напомним, все главные месседжи из Всемирного экономического форума Finance.ua собирает в одном материале. 👇🏻

Давос-2023: самое главное (новость обновляется)

По материалам:
suspilne.media
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