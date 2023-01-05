В «Дія» снова можно подтвердить собственность на недвижимость — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дія» снова можно подтвердить собственность на недвижимость

Недвижимость
84
На портале «Дія» вновь стала доступна информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Подтвердить, что вы владелец недвижимости, теперь можно в несколько кликов. Получайте справку из Государственного реестра вещных прав онлайн.
Об этом сообщает Минцифры.
Получить информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество можно на портале «Дія».
С началом полномасштабного вторжения госреестры были выключены из соображений безопасности. В настоящее время услугу вернули на портал.
Что это за документ
Справка из Государственного реестра прав подтверждает, что вы являетесь владельцем квартиры, дома или земельного участка. Более 1 миллиона украинцев получают ее ежегодно.
В справке есть информация из 4 основных реестров недвижимости:
1. Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
2. Реестр прав собственности на недвижимое имущество.
3. Государственный реестр ипотек.
4. Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества в отношении объекта недвижимого имущества.
Стоимость услуги — 30 гривен. Административный сбор можно оплатить картой онлайн.
Получить справку из Государственного реестра прав по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • На портале «Дія» появится функция, позволяющая отменять статус внутриперемещенного лица. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.