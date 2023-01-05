В «Дія» снова можно подтвердить собственность на недвижимость — Finance.ua

В «Дія» снова можно подтвердить собственность на недвижимость
На портале «Дія» вновь стала доступна информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Подтвердить, что вы владелец недвижимости, теперь можно в несколько кликов. Получайте справку из Государственного реестра вещных прав онлайн.
Об этом сообщает Минцифры.
Получить информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество можно на портале «Дія».
С началом полномасштабного вторжения госреестры были выключены из соображений безопасности. В настоящее время услугу вернули на портал.
Что это за документ
Справка из Государственного реестра прав подтверждает, что вы являетесь владельцем квартиры, дома или земельного участка. Более 1 миллиона украинцев получают ее ежегодно.
В справке есть информация из 4 основных реестров недвижимости:
1. Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
2. Реестр прав собственности на недвижимое имущество.
3. Государственный реестр ипотек.
4. Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества в отношении объекта недвижимого имущества.
Стоимость услуги — 30 гривен. Административный сбор можно оплатить картой онлайн.
Получить справку из Государственного реестра прав по ссылке.
Справка Finance.ua:
- На портале «Дія» появится функция, позволяющая отменять статус внутриперемещенного лица. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
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