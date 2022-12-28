Какие услуги для пенсионеров доступны в Дія — Finance.ua
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Какие услуги для пенсионеров доступны в Дія

Личные финансы
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Какие услуги для пенсионеров доступны в Дія
Какие услуги для пенсионеров доступны в Дія
Сейчас в мобильном приложении «Дія» есть 14 документов и 23 услуги, а на вебпортале есть множество других услуг. На портале также есть услуги, которые пригодятся украинским пенсионерам.
Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в интервью «Пенсионному курьеру».
«Пенсионеры — это вообще отдельная и чрезвычайно важная для нас категория людей. В начале осени этого года в „Дія“ появились пенсионные удостоверения. Сейчас ими пользуются 785 тысяч человек», — рассказал Баник.
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Но, по его словам, важно понимать, что есть пенсионеры всех возрастов, и удостоверения им выдавались в разные годы.
«В современном реестре нет данных тех удостоверений, которые были выданы до 2014 года. Поэтому мы не можем взять эту информацию и отразить ее в телефоне человека. Соответственно, если у человека пенсионное удостоверение старое, нужно просто обратиться в Пенсионный фонд — и они заменят его на новое бесплатно. Это позволит отразить документ в „Дія“ и больше не потребуется иметь пенсионное удостоверение (бумажное или пластиковое. — Ред.) с собой в транспорте и где угодно», — говорит он.
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Кроме того, доступна информация о трудовом стаже в электронном кабинете именно на портале «Дія». Также доступно оформление субсидий.
«Субсидии — это реально вторая по популярности государственная услуга в Украине. В этом году их получает 2,7 миллиона украинцев. Сейчас оформление субсидий доступно на портале „Дія“, заполнение заявки занимает 30 минут. Но хочу определить важный момент. Конечно, у человека, который подается на субсидию, скорее всего, нет компьютера, но это тоже не проблема, потому что в тех же ЦПАУ есть компьютеры, как и в большинстве библиотек. В клубе может быть, в городском совете, сельском совете есть доступные компьютеры для пользования, для того чтобы можно было прийти и податься на услугу», — пояснил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре.
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Также в «Дія» есть услуга назначения/перерасчета пенсии.
«Ежегодно 400 тысяч человек оформляют пенсии, около 900 тысяч подают данные на ее перерасчет. Теперь не надо бегать с бумагами, это можно сделать через портал „Дія“. Те, кто с этим сталкивался в последние годы, точно помнят, насколько это неприятно. Кроме справки о трудовом и страховом стаже, можно также получить справку о доходах пенсионера», — добавил он.

Мстислав Баник: «Дія» — одно из самых безопасных приложений в мире 🧐

По материалам:
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