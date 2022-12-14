В «Дія» обновили COVID-сертификаты: можно сгенерировать документ о новой дозе вакцины — Finance.ua

В «Дія» обновили COVID-сертификаты: можно сгенерировать документ о новой дозе вакцины Сегодня 16:33

В «Дія» обновили COVID-сертификаты. Теперь в приложении можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Для того чтобы обновить сертификат, нужно:

зайти в приложение,

нажать Услуги,

выбрать COVID-сертификаты,

кликнуть Получить.

Через несколько минут сертификат появится среди документов. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.

Напомним, недавно Кабмин утвердил изменения в COVID-сертификатах, усовершенствовав механизм их формирования и использования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.