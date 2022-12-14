В «Дія» обновили COVID-сертификаты: можно сгенерировать документ о новой дозе вакцины — Finance.ua
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В «Дія» обновили COVID-сертификаты: можно сгенерировать документ о новой дозе вакцины

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В «Дія» обновили COVID-сертификаты. Теперь в приложении можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Для того чтобы обновить сертификат, нужно:
  • зайти в приложение,
  • нажать Услуги,
  • выбрать COVID-сертификаты,
  • кликнуть Получить.
Через несколько минут сертификат появится среди документов. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.
Напомним, недавно Кабмин утвердил изменения в COVID-сертификатах, усовершенствовав механизм их формирования и использования.
По материалам:
РБК-Україна
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