В приложении Дія доступны две новые услуги для ВПЛ (видео) — Finance.ua

В приложении Дія доступны две новые услуги для ВПЛ (видео) Сегодня 14:00 — Личные финансы

В приложении Дія доступны две новые услуги для ВПЛ, которые можно получить без участия чиновника.

Первая — смена места жительства, если вы переехали в другой город Украины.

Второе — отмена статуса ВПЛ, если вы вернулись на место постоянного проживания.

Вместе с Министерством социальной политики продолжаем усовершенствовать и запускать новые услуги для внутренне перемещенных лиц. Чтобы украинцы могли получить их быстро и без походов в госорганы.

Услуги работают полностью автоматически. Заявки обрабатываются онлайн и вам больше не нужно ждать решения госслужащего или повторно ходить в госорганы в случае ошибки в заявлениях. Это значительно экономит время, устраняет человеческий фактор и возможность получить отказ в услуге без веской причины.

Как получить услуги в Дії

Как обычно, в несколько кликов, без лишних справок и оформления их в госорганах.

Для этого просто нажмите меню справки ВПЛ в Дії и выберите необходимую услугу — Изменить адрес фактического проживания или Отменить статус ВПЛ.

Раньше, чтобы получить услуги для внутренне перемещенных лиц, необходимо было идти в органы социальной защиты в том населенном пункте, где вы находитесь временно.

При этом при каждом переезде делать это заново. Сейчас такой необходимости нет.

Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в Дії. Также обратите внимание, что для изменения места жительства ВПЛ необходимо физически находиться на месте временного местожительства, чтобы подтвердить геолокацию.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Дії можно оформить справку ВПЛ и регулярные выплаты от государства. За все время более 1,4 миллионов человек воспользовались сервисом.

Справка Finance.ua:

Как сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в «Дії» в скором времени появится новая услуга. Как он отметил, это один из самых популярных документов для ФЛП. Вскоре на портале Дії сможете мгновенно получить выписку из Единого государственного реестра. Начинаем запись на бета-тест.

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