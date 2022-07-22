В Минюсте рассказали, что меняется в трудовом законодательстве в условиях военного положения — Finance.ua

В Минюсте рассказали, что меняется в трудовом законодательстве в условиях военного положения Сегодня 11:01 — Личные финансы

В Минюсте рассказали, что меняется в трудовом законодательстве в условиях военного положения

19 июля вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений». Этот закон вносит изменения в трудовое законодательство Украины, в частности, в условиях военного положения.

О деталях закона рассказали в Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции г. Львов.

Что меняется в трудовом законодательстве в условиях военного положения:

работодатель обязан информировать работников, работающих по срочному трудовому договору, о вакансиях, отвечающих их квалификации и предусматривающих возможность заключения бессрочного трудового договора;

отменяется право на выплату военнослужащим среднего заработка по месту работы, которое за ними сохраняется на время призыва на военную службу в соответствии с ч. 3 ст. 119 Кодекса законов о труде;

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работники, выехавшие за пределы Украины или внутренне перемещенные лица могут уйти в отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 90 календарных дней. При этом время пребывания в отпуске не будет входить в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск;

продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры. При этом пропорционально увеличению нормы труда осуществляют ее оплату;

в период действия военного положения продолжительность ежегодного основного отпуска работодатель может ограничить 24 календарными днями. Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, неиспользованные дни переносятся на период после прекращения или отмены военного положения;

обратиться в суд для разрешения трудового спора по делам об увольнении работник имеет право в месячный срок со дня вручения копии приказа (распоряжения) об увольнении, а по делам о выплате всех сумм, причитающихся работнику при увольнении, — в трехмесячный срок со дня получения письменного уведомление о размере выплат.

Также с целью защиты прав работников в период военного положения законом возобновлены внеплановые проверки по соблюдению законов о труде.

Справка Finance.ua:

Президент подписал Закон (проект № 7251) «О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений». Что означают эти изменения для украинцев, объяснила Светлана Кожушко, кандидат юридических наук, эксперт по трудовому праву.

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