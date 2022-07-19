10 безработных на одну вакансию в столице: несоответствие между спросом и предложением — Finance.ua

10 безработных на одну вакансию в столице: несоответствие между спросом и предложением Сегодня 16:02 — Личные финансы

В Киеве на одну вакансию претендуют 10 безработных.

Такие данные приводит Киевский городской центр занятости.

По видам экономической деятельности больше всего вакансий по состоянию на 1 июля 2022 года насчитывается:

в сфере административного обслуживания (17%),

здравоохранения (15%),

в образовании (13%),

на предприятиях перерабатывающей промышленности (12%),

в оптовой и розничной торговле (9%).

Наибольшее несоответствие между спросом и предложением на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось:

среди служащих и руководителей (на 1 вакансию претендуют 69 человек),

технических служащих (58),

специалистов (11 человек),

работников сферы торговли и услуг (10 человек).

Острая нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров, менеджеров различных специализаций, продавцов-консультантов, водителей автотранспортных средств, кладовщиков, администраторов, руководителей разного уровня и продавцов.

Справка Finance.ua:

ВР приняла закон для фрилансеров: законопроект вводит новую особую форму трудового договора — трудовой договор с нефиксированным рабочим временем. Такие трудовые договоры вводятся как альтернатива договорам гражданско-правового характера;

зарплата будет выплачиваться за фактически отработанное время или фактически выполненную работу. Минимальная продолжительность рабочего времени в течение календарного месяца — 32 часа.



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