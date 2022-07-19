10 безработных на одну вакансию в столице: несоответствие между спросом и предложением — Finance.ua

10 безработных на одну вакансию в столице: несоответствие между спросом и предложением
В Киеве на одну вакансию претендуют 10 безработных.
Такие данные приводит Киевский городской центр занятости.
По видам экономической деятельности больше всего вакансий по состоянию на 1 июля 2022 года насчитывается:
- в сфере административного обслуживания (17%),
- здравоохранения (15%),
- в образовании (13%),
- на предприятиях перерабатывающей промышленности (12%),
- в оптовой и розничной торговле (9%).
Наибольшее несоответствие между спросом и предложением на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось:
- среди служащих и руководителей (на 1 вакансию претендуют 69 человек),
- технических служащих (58),
- специалистов (11 человек),
- работников сферы торговли и услуг (10 человек).
Острая нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров, менеджеров различных специализаций, продавцов-консультантов, водителей автотранспортных средств, кладовщиков, администраторов, руководителей разного уровня и продавцов.
Справка Finance.ua:
- ВР приняла закон для фрилансеров: законопроект вводит новую особую форму трудового договора — трудовой договор с нефиксированным рабочим временем. Такие трудовые договоры вводятся как альтернатива договорам гражданско-правового характера;
- зарплата будет выплачиваться за фактически отработанное время или фактически выполненную работу. Минимальная продолжительность рабочего времени в течение календарного месяца — 32 часа.
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