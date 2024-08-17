В Минюсте рассказали, что делать, если случайно предоставили данные платежной карты на подозрительном сайте — Finance.ua

В Минюсте рассказали, что делать, если случайно предоставили данные платежной карты на подозрительном сайте Сегодня 14:15 — Личные финансы

В Минюсте рассказали, что делать, если случайно предоставили данные платежной карты на подозрительном сайте

Если вы случайно передали данные своей платежной карты или интернет-банкинга на подозрительном сайте, действовать нужно срочно.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Несколько важных шагов, если предоставили данные своей платежной карты:

Позвоните в банк. Используйте номер, указанный на обратной стороне карты. Это быстрый способ получить помощь. Попросите банк немедленно заблокировать средства на вашем счете, чтобы предотвратить несанкционированные транзакции. Блокируйте транзакции. Если вы подозреваете, что с вашего счета уже сняли средства, требуйте от банка полной блокировки всех последующих операций. Также попросите банк направить запрос банку-получателю средств на их блокировку или возврат. Проверьте другие аккаунты. Если вы считаете, что мошенники могли узнать ваши логины и пароли от других онлайн-сервисов, срочно проверьте настройки безопасности всех своих аккаунтов. Закройте все подозрительные сеансы.



Не мешайте с реагированием в подобных ситуациях, каждая минута может быть важной для предотвращения финансовых потерь.

Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте киберполиции или сообщите об этой ситуации по телефону 0 800 505 170.

Напомним, результаты опроса Rakuten Viber показали , что 81% пользователей сталкивался с интернет-мошенничеством: 45% из них реагировали на атаки злоумышленников, а 36% игнорировали подобные инциденты. В то же время, 19% никогда не встречались с подобным. За год эти показатели остались неизменными.

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