В Минюсте рассказали, что делать, если случайно предоставили данные платежной карты на подозрительном сайте — Finance.ua
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В Минюсте рассказали, что делать, если случайно предоставили данные платежной карты на подозрительном сайте

Личные финансы
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В Минюсте рассказали, что делать, если случайно предоставили данные платежной карты на подозрительном сайте
В Минюсте рассказали, что делать, если случайно предоставили данные платежной карты на подозрительном сайте
Если вы случайно передали данные своей платежной карты или интернет-банкинга на подозрительном сайте, действовать нужно срочно.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Несколько важных шагов, если предоставили данные своей платежной карты:

  1. Позвоните в банк. Используйте номер, указанный на обратной стороне карты. Это быстрый способ получить помощь. Попросите банк немедленно заблокировать средства на вашем счете, чтобы предотвратить несанкционированные транзакции.
  2. Блокируйте транзакции. Если вы подозреваете, что с вашего счета уже сняли средства, требуйте от банка полной блокировки всех последующих операций. Также попросите банк направить запрос банку-получателю средств на их блокировку или возврат.
  3. Проверьте другие аккаунты. Если вы считаете, что мошенники могли узнать ваши логины и пароли от других онлайн-сервисов, срочно проверьте настройки безопасности всех своих аккаунтов. Закройте все подозрительные сеансы.
Не мешайте с реагированием в подобных ситуациях, каждая минута может быть важной для предотвращения финансовых потерь.
Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте киберполиции или сообщите об этой ситуации по телефону 0 800 505 170.
Напомним, результаты опроса Rakuten Viber показали, что 81% пользователей сталкивался с интернет-мошенничеством: 45% из них реагировали на атаки злоумышленников, а 36% игнорировали подобные инциденты. В то же время, 19% никогда не встречались с подобным. За год эти показатели остались неизменными.
По материалам:
Finance.ua
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