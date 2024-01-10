В Минсоцполитики рассказали о перспективах финансирования социальных расходов в 2024 году — Finance.ua

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В Минсоцполитики рассказали о перспективах финансирования социальных расходов в 2024 году

Личные финансы
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В Минсоцполитики рассказали о перспективах финансирования социальных расходов в 2024 году
В Минсоцполитики рассказали о перспективах финансирования социальных расходов в 2024 году
Проблем с финансированием социальных расходов в 2024 году быть не должно, хотя нельзя исключать никаких сценариев.
Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос, возможна ли ситуация, когда придется сокращать социальные расходы и перечень льготных групп населения.
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«Два года назад мы с вами не думали, что возможна полномасштабная война. Поэтому мы не можем исключать никаких сценариев. Пока что базовым сценарием является то, что деньги на социальную поддержку будут в достаточном объеме вовремя поступать, и проблем с финансированием не будет», — сказала Марчак.
Также, по ее словам, сокращение размера субсидий на ЖКХ в Украине не ожидается.
«В общем, я бы хотела успокоить, точно не предвидится сокращение размера субсидий, не предусматривается сокращение финансирования на субсидии, а наоборот, на 2024 год у нас предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии в государственном бюджете», — добавила Марчак.
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В то же время она отметила, что субсидия реагирует на доходы населения и изменение тарифов. При любом изменении расходов семьи на ЖКХ субсидия перерассчитывается для того, чтобы адекватно помогать семье.
«Субсидия — самый живой инструмент социальной поддержки, он очень живо реагирует на все изменения показателей. После повышения социальных выплат увеличится размер доходов граждан, и если не будет изменений по тарифам, это может означать, что семья имеет больше доходов. А формула по предоставлению субсидий рассчитывается таким образом, чтобы не более 15% доходов тратились на коммунальные услуги», — сказала Марчак.
Она также отметила, что в ситуации, когда социальные расходы финансируются за счет помощи международных партнеров, очень важно, чтобы выплаты были максимально адресными и поступали тем людям, которые в них действительно нуждаются.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Економічна Правда
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