В Минсоцполитики озвучили «базовый план» по индексации пенсий — Finance.ua

В Минсоцполитики озвучили «базовый план» по индексации пенсий Сегодня 15:03 — Личные финансы

В Минсоцполитики озвучили «базовый план» по индексации пенсий

Министерство социальной политики предлагает провести индексацию пенсий в 2024 году с 1 марта, как это определено законодательно. Но переговоры с Минфином продолжаются.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире «Украинского радио».

По ее словам, в Украине действует законодательная норма, определяющая, что индексация пенсии должна происходить каждый год с 1 марта. Но сейчас Украина находится в полномасштабной агрессии. Это означает, что есть значительное количество рисков, в том числе и для государственных финансов, которые нужно учитывать.

«Наш базовый план, что с 1 марта 2024 года должна состояться индексация», — сказала она.

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В то же время, по ее словам, точно говорить о любых сроках можно будет только после того, как будет утвержден закон о государственном бюджете.

«Сейчас еще продолжаются переговоры с Министерством финансов, готовится проект бюджета на 2024 год. И поэтому финальные обещания или стоки давать пока рано», — добавила Марчак.

Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты. «Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год», — сказала она.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Украине с 1 марта 2023 года проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен;

по данным ПФУ, всего с 1 марта пересчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения — 579,10 гривен;



в итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 грн или на 14,9% до 5 311,44 грн. При этом инфляция в Украине с начала 2023 составила 4,6%.



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