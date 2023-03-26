В Минреинтеграции объяснили, в каких случаях ВПЛ не имеют права на помощь — Finance.ua
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В Минреинтеграции объяснили, в каких случаях ВПЛ не имеют права на помощь

Личные финансы
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В Минреинтеграции объяснили, в каких случаях ВПЛ не имеют права на помощь
В Минреинтеграции объяснили, в каких случаях ВПЛ не имеют права на помощь
Среди внутренне перемещенных лиц есть случаи злоупотребления для получения государственной помощи, на которую они не имеют права.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время интервью «Общественному».
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По ее словам, это, в частности, касается людей, которые эвакуируются поездами, получают одноразовую помощь по прибытии в конечный пункт назначения и возвращаются домой. Кроме того, часть жителей опасных регионов оформляют выплаты ВПЛ, а затем выезжают за границу. Ни в первом, ни во втором случае на выплаты такие лица права не имеют.
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«Если человек уехал за границу, он не может претендовать на деньги как ВПЛ. Так же, когда человек вернулся домой и продолжает получать помощь как внутренний переселенец. Это неправильно», — отметила министр и призвала граждан быть сознательными и честными.

Справка Finance.ua:

  • лица со статусом ВПЛ имеют право на ежемесячное пособие на проживание в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью;
  • средства выплачивают жителям населенных пунктов, которые находятся в зоне активных боевых действий, в окружении или временной оккупации, в соответствии с утвержденным Минреинтеграции списком.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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