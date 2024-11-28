В Минразвития высказались о возможности частичного открытия воздушного пространства Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минразвития высказались о возможности частичного открытия воздушного пространства Украины

Казна и Политика
83
В Минразвития высказались о возможности частичного открытия воздушного пространства Украины
В Минразвития высказались о возможности частичного открытия воздушного пространства Украины
Сейчас все государственные органы прорабатывают возможность частичного открытия воздушного пространства Украины, но из-за очень высокого уровня угроз это остается маловероятным в краткосрочной перспективе.
Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко в эфире телемарафона.
Ткаченко прокомментировал информацию о возможном возобновлении авиасообщения и потенциальном открытии аэропортов во Львове, Киеве.
Читайте также
«Очень много информации распространяется по сети, и в целом вокруг этого много разных дискуссий. Я хотел бы акцентировать внимание на том, что возобновление авиасообщения зависит именно от ситуации в стране. Сейчас все государственные органы прорабатывают возможность частичного открытия воздушного пространства, но из-за очень высокого уровня угроз это остается маловероятным в краткосрочной перспективе», — сказал Ткаченко.
Он отметил, что особое внимание уделяется возможному открытию аэропортов в Борисполе, Львове, наиболее ключевых для пассажирских перевозок.
Также интересен факт, что очень часто звучат сравнения с Израилем, но стоит понимать, что ситуации существенно отличаются. Израиль годами строил мощную систему ПВО, которая позволяет оперативно реагировать на угрозы. В Украине враг использует другой тип ракет, а система обороны еще не достигла необходимого уровня для безопасного открытия авиапространства. Учитывая последние типы ракет, которые использует рф, нужно учитывать этот факт очень тщательно. Поэтому пока говорить о частичном открытии рано", — заявил Ткаченко.
Читайте также
Напомним, в конце октября Украина презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения, представив пошаговый план и потребности для частичного открытия авиапространства.
7 ноября старший партнер компании страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) заявлял, что есть 5−6 авиалиний, которые хотели бы начать летать в украинском авиапространстве с января 2025 года. Аэропорт «Борисполь» — это первоначальная идея. Но все будет зависеть от защиты воздуха.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.