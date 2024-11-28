В Минразвития высказались о возможности частичного открытия воздушного пространства Украины — Finance.ua

В Минразвития высказались о возможности частичного открытия воздушного пространства Украины Сегодня 10:45 — Казна и Политика

В Минразвития высказались о возможности частичного открытия воздушного пространства Украины

Сейчас все государственные органы прорабатывают возможность частичного открытия воздушного пространства Украины, но из-за очень высокого уровня угроз это остается маловероятным в краткосрочной перспективе.

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко в эфире телемарафона.

Ткаченко прокомментировал информацию о возможном возобновлении авиасообщения и потенциальном открытии аэропортов во Львове, Киеве.

Читайте также В Кабмине назвали условие для открытия авиасообщения в Украине

«Очень много информации распространяется по сети, и в целом вокруг этого много разных дискуссий. Я хотел бы акцентировать внимание на том, что возобновление авиасообщения зависит именно от ситуации в стране. Сейчас все государственные органы прорабатывают возможность частичного открытия воздушного пространства, но из-за очень высокого уровня угроз это остается маловероятным в краткосрочной перспективе», — сказал Ткаченко.

Он отметил, что особое внимание уделяется возможному открытию аэропортов в Борисполе, Львове, наиболее ключевых для пассажирских перевозок.

Также интересен факт, что очень часто звучат сравнения с Израилем, но стоит понимать, что ситуации существенно отличаются. Израиль годами строил мощную систему ПВО, которая позволяет оперативно реагировать на угрозы. В Украине враг использует другой тип ракет, а система обороны еще не достигла необходимого уровня для безопасного открытия авиапространства. Учитывая последние типы ракет, которые использует рф, нужно учитывать этот факт очень тщательно. Поэтому пока говорить о частичном открытии рано", — заявил Ткаченко.

Читайте также Госавиация рассматривает поэтапное открытие неба Украины для авиаперелетов — Reuters

Напомним, в конце октября Украина презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения, представив пошаговый план и потребности для частичного открытия авиапространства.

7 ноября старший партнер компании страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) заявлял, что есть 5−6 авиалиний, которые хотели бы начать летать в украинском авиапространстве с января 2025 года. Аэропорт «Борисполь» — это первоначальная идея. Но все будет зависеть от защиты воздуха.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.