В Минприроды сказали, сколько нефтебаз разрушила россия с начала вторжения — Finance.ua
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В Минприроды сказали, сколько нефтебаз разрушила россия с начала вторжения

Энергетика
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В Минприроды сказали, сколько нефтебаз разрушила россия с начала вторжения
В Минприроды сказали, сколько нефтебаз разрушила россия с начала вторжения
россия с начала полномасштабного вторжения разрушила 35 нефтебаз в Украине.
Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
В ведомстве отметили, что окружающей среде страны был нанесен ущерб на 3,3 млрд грн.
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«Разрушены 35 нефтебаз, материальный ущерб окружающей среде составляет 3 309 971 049 грн», — говорится в сообщении.
Минприроды объясняет, что это, в частности, выбросы вредных веществ в атмосферу и загрязнение почвы.
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Напомним, 3 мая три иранских беспилотника атаковали нефтебазу в Кропивницком. Жертв нет, спасатели ликвидируют последствия прилета.
В сентябре прошлого года россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе в Кривом Роге.
18 июня ракетами обстреляли нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области. Там начался масштабный пожар, который тушили пять дней. На следующее утро после удара взорвались резервуары с топливом, в результате чего погибли и были ранены спасатели.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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