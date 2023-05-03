В Минприроды сказали, сколько нефтебаз разрушила россия с начала вторжения — Finance.ua

В Минприроды сказали, сколько нефтебаз разрушила россия с начала вторжения Сегодня 18:31 — Энергетика

В Минприроды сказали, сколько нефтебаз разрушила россия с начала вторжения

россия с начала полномасштабного вторжения разрушила 35 нефтебаз в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что окружающей среде страны был нанесен ущерб на 3,3 млрд грн.

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«Разрушены 35 нефтебаз, материальный ущерб окружающей среде составляет 3 309 971 049 грн», — говорится в сообщении.

Минприроды объясняет, что это, в частности, выбросы вредных веществ в атмосферу и загрязнение почвы.

Напомним, 3 мая три иранских беспилотника атаковали нефтебазу в Кропивницком. Жертв нет, спасатели ликвидируют последствия прилета.

В сентябре прошлого года россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе в Кривом Роге.

18 июня ракетами обстреляли нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области. Там начался масштабный пожар, который тушили пять дней. На следующее утро после удара взорвались резервуары с топливом, в результате чего погибли и были ранены спасатели.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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