Убытки украинской промышленности и логистики из-за агрессии рф достигли $50 млрд — UkraineInvest — Finance.ua
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Убытки украинской промышленности и логистики из-за агрессии рф достигли $50 млрд — UkraineInvest

Казна и Политика
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Убытки украинской промышленности и логистики из-за агрессии рф достигли $50 млрд — UkraineInvest
Убытки украинской промышленности и логистики из-за агрессии рф достигли $50 млрд — UkraineInvest
Сумма прямого ущерба, нанесенного рф украинской инфраструктуре, промышленным объектам и производственной логистике, выросла почти до 50 млрд долларов.
Такие данные во время онлайн-форума «FIT for Ukraine: логистические хабы и индустриальные парки» привел исполнительный директор Правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Сергей Цивкач.
По его данным, в результате полномасштабной российской агрессии в Украине пострадали примерно 22,5% складских помещений. В целом же прямой ущерб, нанесенный россией нашей инфраструктуре, промышленным объектам и производственной логистике, в UkraineInvest оценивают почти в 50 млрд долларов.
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«До войны мы имели в общей сложности более 2,5 млн кв. м складской инфраструктуры, подавляющее большинство — в Киевской области. Теперь же ее общий объем существенно снизился. Ведь агрессор полностью или частично уничтожил примерно 382 тыс. кв. м складских площадей», — констатировал Цивкач.
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Он рассказал, что часть разрушенных логистических комплексов уже отстроена. К примеру, сеть супермаркетов «АТБ» начала восстанавливать два своих складских помещения, а компания «РЛС» реконструирует поврежденные врагом склады в Броварах.
Цивкач убежден, что государство должно максимально способствовать усилиям бизнеса. Ведь Украина надеется на стремительное послевоенное развитие экономики. А производственный сектор, между прочим, нуждается в качественной и современной логистической инфраструктуре.
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При этом в UkraineInvest надеются не только на восстановление разрушенного, но и на создание новых инвестиционных проектов в этой области.
Цивкач напомнил о финансовой поддержке, которую гарантирует инвесторам Закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине». Документ предусматривает предоставление инвестпроектам, отвечающим определенным критериям, государственных гарантий по неизменности законодательства в течение 15 лет, а также возмещение возможных убытков, нанесенных госорганами, и предоставление господдержки инвестиционным проектам в объеме до 30% от суммы инвестиций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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