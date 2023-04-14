Ежедневный ущерб от войны с рф сократился в три раза: в Минфине назвали суммы — Finance.ua
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Ежедневный ущерб от войны с рф сократился в три раза: в Минфине назвали суммы

Казна и Политика
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Ежедневный ущерб от войны с рф сократился в три раза: в Минфине назвали суммы
Ежедневный ущерб от войны с рф сократился в три раза: в Минфине назвали суммы
Ежедневный ущерб от полномасштабной войны с россией уменьшился с $1,1 млрд в день до $370 млн.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
Он отметил, что сейчас масштабное восстановление страны оценивается в $411 млрд, но пока война продолжается, эта сумма продолжает расти.
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«В то же время благодаря героическим усилиям воинов Украины и освобождению значительной части территории, ежедневный ущерб от войны уменьшился до $370 млн в день с $1,1 млрд и начала полномасштабной войны, согласно отчету RDNA2», — рассказал Марченко.
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По мнению министра, скорость победы Украины в войне зависит от скорости и объемов военной финансовой поддержки со стороны международных партнеров, а также санкционного давления на россию.
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Напомним, по оценке Минфина, Украина ежемесячно тратит на военную кампанию 130 млрд грн, или примерно $3,6 млрд. Со своей стороны россия уже потратила на войну с Украиной $114,4 млрд за год (около $10 млрд в месяц), что составило примерно треть всех доходов бюджета рф в 2021 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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