В Минобразования рассказали, когда произойдет переход на 12-летнее школьное образование — Finance.ua

В Минобразования рассказали, когда произойдет переход на 12-летнее школьное образование Сегодня 05:14 — Личные финансы

В Минобразования рассказали, когда произойдет переход на 12-летнее школьное образование

Переход на 12-летнюю систему школьного образования в Украине должен состояться в 2027 году по закону «Об образовании». Поэтому не уместно говорить о каком-либо ускорении перехода на 12-летнее обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что согласно Закону Украины «Об образовании» переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году как часть реформы НУШ.

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В настоящее время эксперты только работают над разработкой государственного стандарта о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, каким будет обучение в старших классах.

«Поэтому нельзя говорить о каком-либо ускорении перехода на 12-летнее обучение, поскольку учебный процесс должен быть последовательным и непрерывным. Кроме того, такой переход требует значительных финансовых ресурсов, которые сейчас в бюджете не предусмотрены», — подчеркнули в Минобразования.

Там добавляют, что потери в образовании, вызванные ковидом и полномасштабной войной, это однозначно большой вызов для украинской системы образования.

«МОН вместе с рядом профильных экспертов ищет разные варианты для его преодоления, однако ускоренный переход на 12-летнюю систему школьного образования сейчас не рассматривается», — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, ранее глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак заявил, что самым оптимальным вариантом решения проблемы образовательных потерь, понесенных Украиной из-за пандемии Covid-19 и войны, будет введение 12-летней системы образования уже с 2024 года.

Заметим, что согласно результатам исследования качества организации образовательного процесса в условиях войны в 2022/2023 учебном году 30% учащихся не имели постоянного доступа к обучению, причем на юге Украины эта цифра достигала 40%.

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