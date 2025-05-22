В Минобороны сообщили, предусматривается ли продление срока ВВК для ограниченно пригодных — Finance.ua
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В Минобороны сообщили, предусматривается ли продление срока ВВК для ограниченно пригодных

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В Минобороны сообщили, предусматривается ли продление срока ВВК для ограниченно пригодных
В Минобороны сообщили, предусматривается ли продление срока ВВК для ограниченно пригодных
До 5 июня все граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
«Я не оракул, я спикер и не могу здесь ничего предсказывать, но… пока не предполагается продление срока. И, в принципе, времени достаточно, особенно учитывая то, что можно как минимум двумя способами сделать это», — отметил он.
Для прохождения ВВК нужно получить направление через приложение «Резерв+» или лично в ТЦК и СП, после чего пройти медицинскую комиссию и получить обновленное решение о степени пригодности к военной службе.
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Напомним, с 1 апреля в Украине начал работу электронный кабинет ВВК.
Военнообязанным гражданам, которые до 4 мая 2024 были признаны ограниченно пригодными к военной службе, необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня текущего года.
Кто обязан пройти повторную ВВК: граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые по результатам предыдущих медицинских осмотров были признаны ограниченно пригодными к военной службе. Лица с инвалидностью какой-либо группы не подлежат повторному прохождению ВВК на основании этого требования.
По материалам:
Українські Новини
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