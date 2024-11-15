В Минобороны прокомментировали информацию о лишении водительских прав за игнорирование повестки — Finance.ua

В Минобороны прокомментировали информацию о лишении водительских прав за игнорирование повестки Сегодня 21:25 — Личные финансы

В Минобороны прокомментировали информацию о лишении водительских прав за игнорирование повестки

Информация, которую распространяют некоторые СМИ относительно автоматического лишения водительских прав за игнорирование повестки — не соответствует действительности. Согласно закону, нарушителям грозит временное ограничение права управления в случае соответствующего решения суда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«На практике, лишить водительских прав из-за такой неявки не могут», — сказано в сообщении.

Отмечается, что закон действительно предусматривает временное ограничение права управления в отношении тех граждан, которые уклоняются от исполнения воинского долга, только по решению суда.

Для этого нужно, чтобы Территориальный центр комплектования обратился в суд с исковым заявлением, что гражданин игнорирует требования по исполнению воинского долга. Процедура подачи иска должна включать в себя детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от обязанностей гражданином.

После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при подтверждении факта уклонения и неисполнения гражданином воинской обязанности.

Таким образом, решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и при подтверждении нарушения требований по исполнению воинского долга.

Напомним, для граждан, уклоняющихся от мобилизации за нарушение правил военного учета, штраф составляет в мирное время от 3 400 до 5 100 гривен. За повторное нарушение или в особый период — от 17 000 до 25 500 гривен.

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