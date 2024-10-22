Повестки по почте: в РТЦК объяснили, как формируют списки оповещения военнообязанных — Finance.ua

Повестки по почте: в РТЦК объяснили, как формируют списки оповещения военнообязанных Сегодня 12:39 — Личные финансы

Повестки по почте: в РТЦК объяснили, как формируют списки оповещения военнообязанных

Начальник административного отдела районного территориального центра комплектования (РТЦК) в Киеве Олег Коротченко объяснил, как формируются списки военнообязанных и определяется, что именно этому человеку придет повестка по почте.

В эфире телемарафона он рассказал, помог ли процесс оповещения военнообязанных по почте в работе ТЦК и СП.

Коротченко отметил, что списки формирует не территориальный центр комплектования.

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«Определенные алгоритмы по внесению конкретных военнообязанных в списки оповещения создаются по инициативе Министерства обороны. То есть, именно они выбирают с помощью средств системы „Оберег“, кто будет подлежать оповещению. Таким образом это работает», — акцентировал он.

Специалисты ТЦК работают на непосредственном уровне исполнения — они формируют сам документ.

«В нашу компетенцию входит фактически только сформировать эти повестки. Зафиксировать их или утвердить электронной подписью и тогда уже они отправляются к адресату определенной цепью», — подчеркнул он.

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Коротченко добавил, что по предварительно проведенному анализу на местах сейчас через «Укрпочту» получают повестки и лица, проведшие уточнение данных, в том числе, через Резерв+, так и те, кто не являлся в ТЦК и СП. В процессе отправки повесток по почте, основной задачей ТЦК является формирование повестки, ее утверждение электронной подписью и передача, а дальше уже контроль за прибытием военнообязанных.

«По прибытии проводится изучение каждого военнообязанного относительно степени годности, например, он направляется на ВВК. Если он имеет отсрочку или основания для отсрочки, то в порядке постановления Кабмина № 560 запускается другая процедура. Далее проводится изучение профессионально-деловых качеств каждого военнообязанного с целью определения наилучшего его использования в ВСУ, если он подлежит призыву. По результатам указанных мер, уже формируются команды на призыв, на отправку или лица, например, заключают контракты с Вооруженными Силами. — объяснил начальник админотдела РТЦК в Киеве.

После того как военнообязанный пришел на почту и получил повестку, он берет военно-учетный документ и прибывает в ТЦК и СП по месту учета.

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«Явка согласно 560-му постановлению Кабмина, там, кстати, были новые изменения, в течение 7 дней они должны явиться. Или в сроки, определенные самой повесткой — там указываются определенные сроки. Лицо прибывает в ТЦК и СП и уже действует по инструкции должностных лиц ТЦК и СП. Постановлением Кабмина № 560 определена уважительность причин неявки по повестке и процедура их подтверждения. То есть определен перечень и он должен быть документально подтвержден. Если это не будет сделано, могут быть последствия административной ответственности», — добавил он.

По словам Коротченко, отправка повесток военнообязанного по почте показала определенные проблемные моменты, которые еще не приведены в норму.

«Проблемных вопросов сейчас очень много. Фактически это оповещение проводилось, так сказать, в тестовом режиме. Поскольку количество оповещений большое, механизм взаимодействия откровенно начал показывать определенную проблематику во время проведения оповещения. То есть первые партии ушли и уже начали „всплывать“ определенные сложности. Например, оповещения лиц, имеющих основания на отсрочку, имеют бронь», — акцентировал военный.

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Он добавил, что анонсированные механизмы автоматического бронирования и предоставления отсрочек до сих пор пока не заработали, как это должно было быть. Есть определенные сложности, которые в процессе вызывают негативное отношение, в частности к ТЦК. По мнению Коротченко, пока что инструмент повесток по почте не принес качественных изменений для работы ТЦК и СП.

«Качественно, пока такого быстрого или всеобъемлющего прыжка, я, например, не увидел. К ТЦК и СП по большей части идут лица, уверенные в своих основаниях на отсрочку или на бронь. Или какие-то проблемные вопросы, которые в принципе могут быть решены в сторону военнообязанного. Если у лица нет оснований на отсрочку или нет брони, то к сожалению…», — сказал он.

Он добавил, что вся проблематика должна быть проанализирована и представлена ​​инициатору (Министерству обороны) внедрения такого механизма оповещения военнообязанных, чтобы решить этот вопрос системно.

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«Самая большая сложность почты в том, что это долго, очень долго. Я думаю, должно быть что-то более качественное, отработанное. Весь опыт, который сейчас был получен, нужно собрать и внести определенные коррективы, они актуальны и необходимы», — резюмировал начальник админотдела РТЦК в Киеве.

УНІАН По материалам:

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