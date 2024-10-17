Могут ли вручить повестку по почте, если человек не живет по месту прописки — Finance.ua

Могут ли вручить повестку по почте, если человек не живет по месту прописки Сегодня 09:45 — Личные финансы

В Украине Укрпочта уже разослала более 20 тысяч повесток военнообязанным. Однако есть нюансы, когда такая повестка может не прийти.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН

Адвокат объяснила: если военнообязанный не проживает по прописке, он должен обязательно сообщить об этом в ТЦК. Кроме того, если человек переезжает в другой регион, он должен сняться с учета в своем ТЦК и встать на учет уже в другом, по месту фактического проживания.

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По ее словам, в таком случае люди, не живущие по прописке, не могут получить повестку на руки.

«Отправляют ли повестки по почте людям, которые не живут по прописке? Нет, они могут не получить повестку на руки, но все равно, согласно внесенным изменениям, документы считаются полученными с момента их возвращения или отказа от получения, или в том случае, если лицо по указанному адресу не зарегистрировано», — подчеркнула Савченко.

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