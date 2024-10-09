Кабмин изменил правила вручения повесток по почте: теперь только лично или с уведомлением — Finance.ua

Кабмин изменил правила вручения повесток по почте: теперь только лично или с уведомлением Сегодня 16:03 — Личные финансы

Кабмин изменил правила вручения повесток по почте: теперь только лично или с уведомлением

Представитель почты обязан вручить повестку о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) лично адресату. Или же по телефону сообщить о доставке по указанному адресу.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1147 от 8 октября.

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Согласно документу, повестка о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК может быть отправлена ​​заказным почтовым отправлением с описанием вложения и сообщением о вручении с пометками «Повестка ТЦК», «Вручить лично».

«Рекомендуемые письма с пометкой „Повестка ТЦК“ при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю)», — говорится в постановлении Кабмина.

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В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник почты информирует адресата по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик уведомление о поступлении заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК».

Если в течение 3 рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат не явился для получения заказного письма, работник почты делает отметку «адресат отсутствует по указанному адресу», которая удостоверяется его подписью и проставлением печати почты и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю.

Отмечается, что при вручении почтового отправления с пометкой «Вручить лично», внутреннего заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК», адресат подтверждает такой факт своей подписью и указывает свою фамилию и инициалы или имя и фамилию.

В случае, если адресат отказывается засвидетельствовать своей подписью факт отказа от получения заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК», работник почты делает отметку «Адресат отказался» и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его отправителю.

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