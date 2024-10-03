В Украине появятся повестки с QR-кодом: что о них известно — Finance.ua
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В Украине появятся повестки с QR-кодом: что о них известно

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В Украине появятся повестки с QR-кодом: что о них известно
В Украине появятся повестки с QR-кодом: что о них известно
Минобороны вводит новый формат повесток, которые теперь будут содержать QR-код. Новшество будет введено в ближайшее время и уже тестируется функциональность.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.
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QR-код, размещенный на каждой повестке, позволит через приложение Резерв+ мгновенно проверить действительность документа. В приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:
  • силу повестки;
  • дату и номер документа;
  • ТЦК, который выдал повестку;
  • имя человека, подписавшего документ;
  • назначение повестки (уточнение данных, направление на ВВК, боевая повестка) и другие детали.
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Напомним, что с 16 мая действует Постановление № 560, согласно которому есть следующие виды повесток:
  • повестка на уточнение персональных данных, данных военно-учетного документа из реестра «Оберег»;
  • повестка на прохождение медкомиссии, чтобы получить заключение, пригоден ли человек для военной службы;
  • повестка о призыве на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы. Ее вручают после медицинской комиссии пригодному к службе человеку. Эту повестку еще называют «боевой», «повесткой на отправку».
Напомним, военнообязанные украинцы, не обновившие свои военно-учетные данные или не имеющие военно-учетных документов, являются нарушителями воинского учета. Такие люди находятся в розыске полиции.
Во вторник, 17 сентября, впервые состоялся централизованный обмен повестками в электронном виде — из всех ТЦК повестки, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы Укрпочты.
По материалам:
Dou
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