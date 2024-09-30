Усі військовозобов’язані, які не оновили дані, перебувають у розшуку поліції, — ТЦК — Finance.ua
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Усі військовозобов’язані, які не оновили дані, перебувають у розшуку поліції, — ТЦК

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Військовозобов’язані українці, які не оновили свої військово-облікові дані або не мають військово-облікових документів, являються порушниками військового обліку.
Про це заявив тимчасового виконувачий обов’язки заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз у інтерв’ю «Західному кур’єру».
За його словами, такі люди перебувають у розшуку поліції. Він розповів, що залишаються ті військовозобов’язані, які не оновили свої військово-облікові дані. Тому, за його словами, вони автоматично стали порушниками військового обліку і їм загрожує адміністративна відповідальність. Мороз пояснив:
«Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції».
Він стверджує, що порушниками військового обліку є також ті військовозобов’язані, які не мають військово-облікових документів.
«Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка — також порушники. Таких людей багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності», — розповів Мороз.
За його словами, потім у ТЦК актуалізують всі дані людини, і якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військово-лікарську комісію.
«Якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона не має права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу», — сказав він.
Тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника Івано-Франківського ТЦК стверджує, що закон про мобілізацію спростив роботу ТЦК.
«Найкорисніша новація — це, звичайно, оновлення військово-облікових даних. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов’язаних, їх місце реєстрації, номер телефону. Адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою. Таким чином, ми не могли вручити цим військовозобов’язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування», — хазначив Мороз.
Він вважає, що зміни у законодавстві дали можливість ТЦК і СП зібрати актуальні дані про військовозобов’язаних і внести їх в систему «Оберіг».
«Тепер ми розуміємо, де людина живе, як з нею можна зв’язатися, де вона працює», — додав Мороз.
За матеріалами:
УНІАН
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