В Минобороны ответили, нужно ли идти в ТЦК с правом отсрочки от призыва — Finance.ua

В Минобороны ответили, нужно ли идти в ТЦК с правом отсрочки от призыва Сегодня 15:16 — Личные финансы

В Минобороны ответили, нужно ли идти в ТЦК с правом отсрочки от призыва

Государственные служащие, имеющие бронирование, должны уточнить свои данные в ТЦК или в электронном кабинете военнообязанного в соответствии с новым законом о мобилизации.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.

«Прибыть в ТЦК — да, очевидно, потому что закон, который вступает в силу с 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК либо с помощью электронного кабинета, либо в ЦПАУ прийти. То есть по крайней мере три варианта. Даже те, кто не подлежит бронированию, могут пройти, возможно, у них есть основания для отсрочки», — сказал он.

По словам Лазуткина, среди госслужащих категории «А» бронированию подлежит 100%, среди категорий «Б» и «В» — до 50%.

Напомним, в настоящее время в Верховной Раде рассматриваются две модели возможного экономического бронирования работников от мобилизации и военной службы. Первая из существующих в настоящее время моделей предполагает, что налоги с зарплаты военнообязанного должны составлять от 35 тысяч гривен, чтобы этой суммы хватало на содержание одного украинского бойца. Другой вариант подразумевает «когда у вас есть квота, безотносительно к которой вы от индустрии работаете».

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