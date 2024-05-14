В Минобороны ответили, нужно ли идти в ТЦК с правом отсрочки от призыва — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минобороны ответили, нужно ли идти в ТЦК с правом отсрочки от призыва

Личные финансы
219
В Минобороны ответили, нужно ли идти в ТЦК с правом отсрочки от призыва
В Минобороны ответили, нужно ли идти в ТЦК с правом отсрочки от призыва
Государственные служащие, имеющие бронирование, должны уточнить свои данные в ТЦК или в электронном кабинете военнообязанного в соответствии с новым законом о мобилизации.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.

Читайте также: Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы

«Прибыть в ТЦК — да, очевидно, потому что закон, который вступает в силу с 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК либо с помощью электронного кабинета, либо в ЦПАУ прийти. То есть по крайней мере три варианта. Даже те, кто не подлежит бронированию, могут пройти, возможно, у них есть основания для отсрочки», — сказал он.
По словам Лазуткина, среди госслужащих категории «А» бронированию подлежит 100%, среди категорий «Б» и «В» — до 50%.

Читайте также: Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты

Напомним, в настоящее время в Верховной Раде рассматриваются две модели возможного экономического бронирования работников от мобилизации и военной службы. Первая из существующих в настоящее время моделей предполагает, что налоги с зарплаты военнообязанного должны составлять от 35 тысяч гривен, чтобы этой суммы хватало на содержание одного украинского бойца. Другой вариант подразумевает «когда у вас есть квота, безотносительно к которой вы от индустрии работаете».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.