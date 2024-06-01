В Минфине сообщили, где больше всего в мире инвестируют в украинские облигации — Finance.ua

В Минфине сообщили, где больше всего в мире инвестируют в украинские облигации
Украинские облигации внутренних государственных займов покупают в 25 странах мира.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Отмечается, что наибольшее количество инвесторов в ОВГЗ находятся в Японии, Германии и США.
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«С началом полномасштабной войны россии против Украины многие иностранные граждане выразили желание поддержать нашу страну. С сентября 2023 года рынок ОВГЗ для иностранцев-физлиц стал доступным удаленно», — говорится в сообщении Минфина.
Напомним, с начала большой войны в госбюджет привлекли более 1 трлн грн через выпуск ОВГЗ. Государственные облигации являются вторым по размеру источником финансирования госбюджета за этот период.
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