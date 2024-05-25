Яку суму інвестували українці від початку великої війни в ОВДП — Finance.ua
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Яку суму інвестували українці від початку великої війни в ОВДП

Казна та Політика
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Яку суму інвестували українці від початку великої війни в ОВДП
Яку суму інвестували українці від початку великої війни в ОВДП
Українські громадяни, бізнес, включно з банками, придбали облігацій внутрішньої державної позики на ринкових умовах на суму понад 1 трлн грн від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Зазначається, що ці кошти відіграли суттєву роль у підтримці фінансової стабільності країни в умовах війни.

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«Завдяки залученим коштам від ОВДП ми змогли профінансувати понад 200 днів нашої оборони та захисту, що становить 15% ВВП України у 2023 році. Інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Наразі в обігу перебуває ОВДП більш ніж на 1,6 трлн гривень, з яких частка комерційних банків становить 42,2%, Нацбанку — 41,5%, юридичних осіб — 10%, фізичних осіб — 3,8%, нерезидентів — 2,4%, територіальних громад — 0,1%.

Збільшення зацікавленості у купівлі ОВДП

Водночас громадяни та представники бізнесу значно збільшили свою зацікавленість у купівлі ОВДП.

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Обсяг вкладень фізичних осіб із 2016 року зріс приблизно у 600 разів, а з 24 лютого 2022-го — більш ніж у 2,4 раза.
Юридичні особи збільшили свої інвестиції в ОВДП у 7 разів із 2016 року та у 2 рази з початку повномасштабного вторгнення.
За період із січня 2022 до березня 2024 року виплачено купонного доходу українським фізичним і юридичним особам (без банків) на суму 31,5 млрд грн, а іноземним — 19 млрд грн, що в сумі становить 50,5 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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