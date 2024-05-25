Яку суму інвестували українці від початку великої війни в ОВДП — Finance.ua

Яку суму інвестували українці від початку великої війни в ОВДП Сьогодні 08:12 — Казна та Політика

Яку суму інвестували українці від початку великої війни в ОВДП

Українські громадяни, бізнес, включно з банками, придбали облігацій внутрішньої державної позики на ринкових умовах на суму понад 1 трлн грн від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що ці кошти відіграли суттєву роль у підтримці фінансової стабільності країни в умовах війни.

«Завдяки залученим коштам від ОВДП ми змогли профінансувати понад 200 днів нашої оборони та захисту, що становить 15% ВВП України у 2023 році. Інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Наразі в обігу перебуває ОВДП більш ніж на 1,6 трлн гривень, з яких частка комерційних банків становить 42,2%, Нацбанку — 41,5%, юридичних осіб — 10%, фізичних осіб — 3,8%, нерезидентів — 2,4%, територіальних громад — 0,1%.

Збільшення зацікавленості у купівлі ОВДП

Водночас громадяни та представники бізнесу значно збільшили свою зацікавленість у купівлі ОВДП.

Обсяг вкладень фізичних осіб із 2016 року зріс приблизно у 600 разів, а з 24 лютого 2022-го — більш ніж у 2,4 раза.

Юридичні особи збільшили свої інвестиції в ОВДП у 7 разів із 2016 року та у 2 рази з початку повномасштабного вторгнення.

За період із січня 2022 до березня 2024 року виплачено купонного доходу українським фізичним і юридичним особам (без банків) на суму 31,5 млрд грн, а іноземним — 19 млрд грн, що в сумі становить 50,5 млрд грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.