В Минфине рассказали, сколько Украина получит помощи до конца года — Finance.ua

В Минфине рассказали, сколько Украина получит помощи до конца года Сегодня 21:05 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, сколько Украина получит помощи до конца года

Украина с начала войны получила около $13 млрд внешнего финансирования, в том числе в июне — $4,4 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона в четверг.

«На этот месяц получим или ожидаем более $3 млрд. До конца года речь идет об $16 млрд до $17 млрд с учетом уже полученного», — сказал он.

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Глава Минфина подчеркнул, что правительство пытается удерживать ежемесячный дефицит бюджета в пределах $5 млрд.

«И даже принимать необходимые решения, чтобы эта рамка сужалась», — добавил он.

По его словам, речь идет не о повышении налогов, а о расширении налоговой базы.

В то же время Марченко отметил, что пока что страна не может обойтись без частичного финансирования госбюджета Национальным банком за счет выкупа военных облигаций.

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«Эти условия созданы тем, что у нас война. Мы не можем финансировать нашу армию за счет внешних источников: грантов и кредитов. Наши партнеры не дают нам на военную кампанию средств. Поэтому военную кампанию мы можем финансировать либо за счет налогов, либо за счет «В частности, выкупа облигаций Нацбанком. Это временно вынужденный шаг в условиях, когда мы воюем», — пояснил глава Минфина.

Напомним, НБУ с начала войны напрямую профинансировал госбюджет через покупку военных облигаций на 225 млрд грн, в том числе в июне на 105 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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