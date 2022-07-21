В Минфине рассказали, сколько Украина получит помощи до конца года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минфине рассказали, сколько Украина получит помощи до конца года

Казна и Политика
133
В Минфине рассказали, сколько Украина получит помощи до конца года
В Минфине рассказали, сколько Украина получит помощи до конца года
Украина с начала войны получила около $13 млрд внешнего финансирования, в том числе в июне — $4,4 млрд.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона в четверг.
«На этот месяц получим или ожидаем более $3 млрд. До конца года речь идет об $16 млрд до $17 млрд с учетом уже полученного», — сказал он.
Читайте также
Глава Минфина подчеркнул, что правительство пытается удерживать ежемесячный дефицит бюджета в пределах $5 млрд.
«И даже принимать необходимые решения, чтобы эта рамка сужалась», — добавил он.
По его словам, речь идет не о повышении налогов, а о расширении налоговой базы.
В то же время Марченко отметил, что пока что страна не может обойтись без частичного финансирования госбюджета Национальным банком за счет выкупа военных облигаций.
Читайте также
«Эти условия созданы тем, что у нас война. Мы не можем финансировать нашу армию за счет внешних источников: грантов и кредитов. Наши партнеры не дают нам на военную кампанию средств. Поэтому военную кампанию мы можем финансировать либо за счет налогов, либо за счет «В частности, выкупа облигаций Нацбанком. Это временно вынужденный шаг в условиях, когда мы воюем», — пояснил глава Минфина.
Напомним, НБУ с начала войны напрямую профинансировал госбюджет через покупку военных облигаций на 225 млрд грн, в том числе в июне на 105 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.