Украина получит рекордный транш безвозвратной помощи в 4,5 млрд долларов от Запада — Finance.ua

Украина получит рекордный транш безвозвратной помощи в 4,5 млрд долларов от Запада Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Украина получит рекордный транш безвозвратной помощи в 4,5 млрд долларов от Запада

Кабинет Министров одобрил привлечение гранта в 4,5 млрд долларов от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Безвозвратная поддержка направлена на финансирование проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Об этом свидетельствует распоряжение от 19 июля 2022 г. № 613-р

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Распоряжением поручено Министерству социальной политики, Министерству здравоохранения, Министерству образования и науки, Пенсионному фонду Украины, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить выполнение предусмотренного соглашением Плана экологических и социальных обязательств (ESCP).

Международная ассоциация развития действует как администратор Целевого фонда многих доноров по софинансированию проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Напомним, в июле Украина получила очередной грант от правительства США на сумму 1,7 млрд долларов. Денежные средства предоставлены через механизм Целевого фонда Всемирного банка и будут направлены в государственный бюджет.

Украина пока получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. В частности, в июне 967,4 млн долларов поступили от Всемирного банка, 779,0 млн долларов — от правительства Канады, 479,4 млн долларов — от Агентства по международному сотрудничеству Японии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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