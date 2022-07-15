Украина получит $1 млрд: Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 финансовый год — Finance.ua
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Украина получит $1 млрд: Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 финансовый год

Казна и Политика
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Украина получит $1 млрд: Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 финансовый год
Украина получит $1 млрд: Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 финансовый год
Палата представителей в четверг приняла ежегодный законопроект об оборонной политике, позволяющий выделить почти 840 миллиардов долларов на оборону на 2023 финансовый год. Украина из этих денег должна получить один миллиард долларов.
Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Нижняя палата приняла законопроект двухпартийным голосованием 329 против 101. Теперь, чтобы закон вступил в силу, документ должен принять Сенат, после чего будет направлен на подпись президенту Джозефу Байдену. Маркарова отмечает, что ожидается, что Сенат сможет его согласовать в ближайшее время.
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Кроме того, Украину в законопроекте упоминают еще несколько раз. Так, документ также предусматривает:
  • требование от Генерального инспектора (Inspector General) осуществления надзора за использованием помощи Украине, а также отчитываться перед Конгрессом каждые 6 месяцев;
  • требование ежеквартально проводить брифинг по усилиям по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами;
  • требование отчитываться о последствиях российской агрессии в Украине;
  • требование отчитываться о развертывании «Группы Вагнера» в Африке и связанное с этим.
Посол указала, что законопроект предусматривает борьбу с зависимостью от российской энергетики, что требует от всех основных операционных баз в зоне ответственности Европейского командования США (US European Command Area) принятия планов по уменьшению зависимости от российской энергетики и ставит перед Министерством обороны США задачу прекратить использование российских энергоносителей в полном объеме.
Напомним, в июне президент США Джозеф Байден подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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