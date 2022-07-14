В Белом доме объяснили, когда начнут использовать ленд-лиз. Пока в приоритете — бесплатная помощь — Finance.ua
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В Белом доме объяснили, когда начнут использовать ленд-лиз. Пока в приоритете — бесплатная помощь

Казна и Политика
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В Белом доме объяснили, когда начнут использовать ленд-лиз. Пока в приоритете — бесплатная помощь
В Белом доме объяснили, когда начнут использовать ленд-лиз. Пока в приоритете — бесплатная помощь
В Белом доме заявили, что сейчас сосредоточены на предоставлении Украине бесплатной помощи. Только после использования 40 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом, Соединенные Штаты переключатся на программу ленд-лиза.
Об этом сообщил чиновник Белого дома в ответ на запрос «Голоса Америки».
Программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику. В то время как другие программы — Инициатива содействия безопасности в Украине (USAI) и программа президентских полномочий — не предусматривают возврата средств.
Последние поставки вооружения в Украину проходят именно по этим программам. Для них Администрация Байдена использует пакет из 40 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом. Эти средства предстоит израсходовать до конца фискального года в США, то есть до конца сентября.
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«Сейчас мы ставим в приоритет помощь в безопасности для Украины, за которую им впоследствии не нужно будет возвращать средства», — сказал чиновник.
Кроме того, координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби заявил, что Белый дом все еще рассматривает полномочия, предоставляемые ленд-лизом. И напомнил, что Соединенные Штаты не отказываются от поддержки Украины: так, на прошлой неделе Байден подписал выделение нового пакета военной помощи Украины на 400 миллионов долларов.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая;
  • документ позволяет значительно ускорить поставки вооружения, транспорта, продовольствия и другой помощи в аренду или безвозмездно из США в Украину. Благодаря ленд-лизу Белому дому не придется ждать специального выделения средств для этого Конгрессом;
  • последний раз программу ленд-лиза использовали во время Второй мировой войны. Тогда США поставляли союзникам боеприпасы, технику и прочее необходимое сырье и продовольствие для борьбы с нацистской Германией.
По материалам:
hromadske.tv
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