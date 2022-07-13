Цифровой ленд-лиз: на трансформацию Украины понадобится до $5 миллиардов — Finance.ua

Цифровой ленд-лиз: на трансформацию Украины понадобится до $5 миллиардов Сегодня 10:47 — Казна и Политика

Цифровой ленд-лиз: на трансформацию Украины понадобится до $5 миллиардов

«Цифровой ленд-лиз» — программа послевоенной диджитализации Украины — обойдется не менее $2 млрд.

Идеальный бюджет — в 2,5 раза больше, сообщил Forbes министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Стоимость девяти проектов презентованной в Лугано программы Digital for freedom превышает $2 млрд, но это не весь бюджет.

«Пока можно также прогнозировать, что для поддержания идеального темпа нам нужно до $5 млрд на три года», — говорит Федоров.

Проекты показали 40 международным технологическим компаниям. Среди них — Электронный суд с искусственным интеллектом, автоматическая Таможня, Цифровое образование и т.д. по итогам конференции привлечено 400 млн грн — $13 млн по текущему курсу НБУ — от трех украинских телеком-компаний.

В Минцифры называют программу Digital for freedom «цифровым ленд-лизом». По замыслу, помогать деньгами или технологиями должны ведущие технологические игроки мира типа Google, Amazon, Apple, Microsoft, Rakuten и др.

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Сама программа состоит из 10 ключевых направлений. При идеальном сценарии реализовать главные проекты в Минцифры планируется в течение трех лет. В Лугано проекты разделили на девять лотов и представили 40 компаниям. «Большинство уже дали согласие на определенную форму участия», — утверждает Федоров. Однако конкретных участников он не раскрывает.

В настоящее время публично известно об участии Amazon, которая должна предоставить облачный хостинг для украинских госреестров более чем на $100 млн и рассматривает разработку решений для искусственного интеллекта в судах. «Многие договоренности мы анонсируем отдельно, поэтому не могу пока о них говорить», — говорит Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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